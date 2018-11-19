Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин

Власти Франции намерены ввести штрафы для тех компаний, в которых женщины при равных обязанностях получают меньше мужчин. Как пишет газета La Croix, соответствующий механизм министр труда Мюриэль Перико представит в ближайший четверг. В описании этого инструмента будут отражены все возможные меры для борьбы с дискриминацией между мужчинами и женщинами.

Ранее во Франции был принят закон о профессиональном будущем, обязывающий компании обеспечить представителей обоих полов равными правами. В силу он вступит 1 января 2019 года.

Согласно этой инициативе, французские компании и предприятия должны соответствовать определенным требованиям, речь идет не только о равном размере заработной платы и возможности ее увеличения, но и наличии отпуска в связи с беременностью или уходом за ребенком, перспектив карьерного роста и так далее. Новый закон требует до 31 декабря 2022 года устранить имеющиеся разрывы, иначе компаниям грозит штраф в размере 1 процента от фонда оплаты труда.

По словам Перико, для предпринимателей разумнее отдать эти средства женщинам, чем государству.

В настоящее время, по данным Евростата, представительницы прекрасного пола во Франции зарабатывают на 15,2 процента меньше мужчин.