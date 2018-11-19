Володин встретился с послами государств Африки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с послами африканских государств в России.

У России увеличивается объем товарооборота со странами Африки: по сравнению с 2016 годом он вырос более чем на четверть, отметил глава нижней палаты. При этом наиболее активно развивается сотрудничество с Алжиром, Египтом, Кенией, Кот-д'Ивуаром, Марокко, Нигерией, Сенегалом, Суданом, Тунисом и ЮАР.

- Страны Африки находят себя на рынке в РФ, - отметил Володин. - И нужно говорить о том, что это во многом, в том числе, за счет действия торговых преференций, льготного таможенно-тарифного режима в отношении большей части российского импорта из Африки.

По словам спикера, взаимодействие России со странами Африканского континента развивается также в сферах здравоохранения, образования, культуры. "В России обучается 15 тысяч африканских студентов, из которых около 4 тысяч обучаются за счет бюджета РФ", - в частности, сообщил он.

Володин предложил ежегодно проводить подобные встречи с послами стран Африки в России.

Кроме того, он сообщил, что Москва планирует провести в следующем году крупную межпарламентскую конференцию с участием государств континента.

По его словам, она станет стимулом для развития российско-африканских отношений и "инициирует многие процессы развития многоформатных отношений между нашими парламентами".

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, не исключил, что конференция "Россия - Африка" может стать регулярной и будет проводиться в Москве.

Между тем Россия и Африканский союз готовят к подписанию меморандум о взаимодействии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат подчеркнул, что Россия "рассматривает Африку как важного и активного участника формирующегося полицентричного мироустройства и союзника в вопросах защиты международного права от попыток его расшатать".

Тем временем в Африке очень ждут российского лидера. Посол Гамбии Джайноба Ба в ходе общения напомнила, что президент РФ посещал Северную Африку, ЮАР, но не был в других частях континента. "Мы должны все вместе призвать президента Путина посетить африканский континент, чтобы мы могли укрепить наше сотрудничество, сделать шаг вперед, - призвала она. - Поэтому я еще раз хочу повторить свой призыв: я хочу, чтобы президент РФ совершил свой визит в Африку".