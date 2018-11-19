Выставка "Пикассо & Хохлова" открывается в Москве

Большой проект "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ имени А.С. Пушкина завершает осень Пикассо, плавно переходящую в "Декабрьские вечера".

На выставке представлено более 200 экспонатов: от монументальных панно до живописи и графики, от семейного эпистолярного наследия Пикассо и Хохловой до любительской киносъемки 1920-1930-х годов. Этот проект стал результатом находки целого сундука с семейными тайнами и архивными сокровищами и совместной работы кураторов Национального музея Пикассо в Париже, фонда FABA, основанного Бернаром Руис-Пикассо, французским внуком великого испанца и русской балерины, и ГМИИ имени А.С. Пушкина.

О выставке, позволяющей по-новому взглянуть на довоенное творчество Пикассо, рассказывает Алексей Петухов (ГМИИ им. А.С. Пушкина), один из кураторов московской версии.

Говорим "Пикассо & Хохлова", подразумеваем "Пикассо & Россия"?

Алексей Петухов: Лишь отчасти. Русская балерина, которая стала женой испанского художника, - не начало его "романа" с Россией, а скорее логичное его продолжение. Пикассо увлекся русским языком и культурой во многом благодаря салону баронессы Элен фон Эттинген. Настолько, что стал включать в свои кубистические композиции буквы кириллицы. Он выучил русский алфавит, мог сказать по-русски несколько слов. Он заинтересовался русским языком, как он многим увлекался, без основательности, но со страстью, ему свойственной. Кроме того, самый крупный коллекционер Пикассо Сергей Щукин тоже был из России.

У Пикассо не было периода неоклассицизма, была эпоха Ольги

С другой стороны - "Русские сезоны" Дягилева, который предложил Пикассо сделать костюмы и декорацию к балету "Парад"...

Алексей Петухов: Он сделал серию декораций и для балета "Треуголка", но изменилась ситуация, и не все его эскизы были востребованы. Собственно, благодаря работе с дягилевскими балетами он и познакомился с Ольгой Хохловой.

Тема выставки вписывается в сюжет "Пикассо и его женщины", привлекательный для женских журналов. Почему он заинтересовал ГМИИ имени А.С. Пушкина?

Алексей Петухов: Фернанда Оливье и Ева Гуэль, Ольга Хохлова и Мария-Тереза Вальтер, Дора Маар и Франсуаза Жило оказали влияние не только на жизнь художника, но и на его искусство. Встречи и расставания с ними вполне могут служить основой для периодизации творчества художника. Новые личные ситуации меняли контекст, а с ним и подход художника к творчеству. А Ольга Хохлова - фигура исключительная во многих отношениях.

Почему?

Алексей Петухов: Это первая официальная супруга. Даже после расставания они официально не оформили развод. Так что их история продолжалась до смерти Ольги в 1955 году.

Они не разводились из-за брачного контракта, предусматривавшего раздел имущества поровну?

Алексей Петухов: Это сложная история. Ведь, кроме прочего, разводы запретил режим Франко, а Пикассо оставался гражданином Испании. Ольга хотела удержать Пикассо. Естественно, они уже много лет не жили вместе.

Пикассо поддерживал ее с сыном?

Алексей Петухов: Разумеется, Ольга не бедствовала, ведь ей достался и замок, и коллекция произведений искусства...

Коллекция работ Пикассо или собранная им?

Алексей Петухов: В основном это собрание его произведений. Оно легло в основу FABA - Фонда потомков Пикассо по линии его брака с Ольгой Хохловой. Его возглавляют внук художника Бернар Руис-Пикассо и его супруга Альмина.

Коллекция, сохраненная Ольгой, легла в основу выставки?

Алексей Петухов: Коллекция и семейный архив, найденный не так давно в старом дорожном сундуке в поместье Буажелу, купленном Пикассо и Ольгой.

Про него забыли?

Алексей Петухов: Видимо, до поры потмокам не хотелось ворошить тяжелые семейные воспоминания. В сундуке оказались настоящие сокровища. Вся переписка Ольги Хохловой, ее реликвии, коллекция фотографий, ее документы. Наконец, нашлась и любительская киносъемка, сделанная Пикассо и Хохловой в конце 1920-х - начале 1930-х годов.

Но картин же не было в сундуке?

Алексей Петухов: Разумеется, нет. Но ключ к ним, если так можно выразиться, хранился в нем. Не случайно Музей Пикассо с большим вниманием относится к находке. Письма, документы, фотографии позволяют представить атмосферу тех лет. Скажем, у Пикассо Ольга - всегда несколько меланхоличный персонаж, погруженный в раздумья. Часто на портретах она держит скомканное письмо...

Дело в том, что Ольга получала письма из России от родственников. Ее мать, сестра, один из братьев остались на родине. Как дворяне, они были лишены всех прав и пытались выжить в новых враждебных условиях. Другой брат, белый офицер, оказался в изгнании, в Сербии. Ольга пытается помочь родным: отправляет деньги, продукты, посылки. Пикассо разделяет ее участие. В то же время она, видимо, испытывает чувство вины перед родственниками из-за своего благополучия. Ей неловко упоминать об этом после их признаний, что им не хватает денег на еду.

Сокровища из сундука можно будет увидеть на выставке?

Алексей Петухов: Да. Например, семейную любительскую киносъемку, которую предоставил фонд FABA, графику, произведения, посвященные сыну, родившемуся в 1921 году. Мы покажем циклы Пикассо на темы распятия, корриды, мифа о Минотавре, которые он создает, когда отношения с женой все более запутываются. И, конечно, будут знаменитые работ из Музея Пикассо, такие, как "Портрет Ольги в кресле" (1918), "Материнство" (1921), "Портрет Поля на ослике" (1923).

Как вы выстраивали выставку?

Алексей Петухов: Изначально она придумана французскими кураторами проекта, показанного в Париже в 2016. В частности, историк искусства Жоаким Писарро, потомок знаменитого импрессиониста, считает, что "у Пикассо не было периода неоклассицизма, была эпоха Ольги". Он так и назвал свою статью в каталоге. Выставка выстроена во многом как доказательство этого тезиса.

Странно, но Ольгу Хохлову не слишком любят исследователи творчества Пикассо. Несмотря на ее верность и привязанность к художнику...

Алексей Петухов: Ее считают консервативной дамой, любительницей больших доходов, дорогих нарядов, проявлявшей насилие над его творческой свободой. Ведь она радикально меняет среду его общения. Из свободного художника он становится светским человеком, завсегдатаем балов. Он меняет арт-дилера. До Первой мировой его работы продавал Даниэль Анри Канвейлер, потом - Леонс Розенберг. А после женитьбы на Ольге Хохловой их сменяет Поль Розенберг.

Союз с дилером продлился дольше, чем семейный союз.

Алексей Петухов: Да, но он складывается для Пикассо одновременно с его семейной жизнью. Розенберг даже поселяет Пикассо рядом со своей галереей на улице Ля Боэси. У Пикассо там целый этаж. У Ольги - также отдельный этаж. Для свободолюбивого Пикассо, которого, вероятно, трудно было связать какими-то контрактами, обязательствами, это очень большой компромисс.