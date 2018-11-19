YouTube тайно открыл доступ к долгожданному контенту

На видеохостинге YouTube появились около 100 голливудских фильмов. Просмотр кино прерывается рекламными роликами.

Ранее пользователям YouTube приходилось покупать фильмы и телешоу. В настоящее время на сайте бесплатно стали доступны такие картины, как "Рокки", "Терминатор", "Блондинка в законе" и многие другие. Однако при этом придется просматривать рекламные ролики.

Представители YouTube заявили, что они открыты для предложений от рекламодателей. В компании рассматривают возможность создания эксклюзивных показов или сеансов со спонсорам, пишет издание TechCrunch.

Видеохостинг имеет серьезное преимущество по сравнению с другими сайтами - крупная пользовательская база в 1,9 миллиардов активных владельцев аккаунтов и возможность таргетинга объявлений с использованием данных Google.