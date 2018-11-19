Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой

Критические заявления американского хоккеиста Райана Уитни в адрес российских женщин похожи на реакцию обиженного мужчины. Такой комментарий по поводу резонансной цитаты дала сенатор Екатерина Лахова, возглавляющая Союза женщин России.

"Это обиженный мужчина, неполноценный как личность", - приводит слова Лаховой РИА Новости.

Еще более жестко заявление Уитни охарактеризовала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Я не хочу на эту тему даже говорить, у него у самого, наверное, с головой плохо", - отметила она.

На вопрос, ожидает ли она извинений от хоккеиста, Плетнева заявила, что "такие не извиняются".

"Они не извиняются, кто говорит такую гадость", - уверена депутат.

По мнению ее коллеги, главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, Уитни выбрал не слишком удачный способ пиара для своего подкаста, на котором он и сделал дерзкое заявление.

"Русские женщины - настоящее достояние России, украшение нации. Их красота признана мужчинами. Думаю, причиной нелестного высказывания в адрес наших девушек стало желание выделиться. И чтобы обратить внимание на свой не самый популярный подкаст, Уитни решил задеть наших девушек", - считает Дегтярев.

Он призвал хоккеиста обратить внимание не на женскую красоту, а на свою непосредственную деятельность.

"Лучше бы он обратил внимание на свою игру, точнее, ее отсутствие в годы своей работы в ХК "Сочи", - заявил Дегтярев.

"Нельзя женщин оскорблять, но в воспитании американцев, это видимо, нормально. Здесь им можно только посочувствовать", - поиронизировал над Уитни депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он, также, как и Лахова, предположил, что хоккеист просто был обижен невниманием со стороны женщин.

"Скорее всего, в хоккеисте говорит банальная обида. Видимо, русские женщины отказали ему во взаимности, вот он и разразился нелицеприятными высказываниями. Но все это не по-мужски с его стороны", - заключил парламентарий.

Напомним, согласно цитате Championat.com, Уитни, выступавший в 2014-2015 годах в ХК "Сочи", заявил, что в нашей стране женщины делятся на "шикарных" и "полных замарашек". "Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", - заявил хоккеист.

Райан Уитни в свое время провел несколько сезонов в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз", "Анахайм Дакс", "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерс". В Континентальной хоккейной лиге за "Сочи" серебряный призер Олимпиады-2010 провел 46 матчей, в которых набрал 20 очков (6+14).