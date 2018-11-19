Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового портала SuperJob.

Наиболее значительно отличаются зарплатные аппетиты архитекторов: мужчины в среднем претендуют на доход на 16 процентов выше, чем женщины (85 и 73 тысячи рублей в месяц соответственно). На 14 процентов отличаются ожидания мужчин и женщин в другой строительной профессии - инженеров-проектировщиков: представители сильного пола готовы на зарплату в 80 тысяч, а дамы готовы поработать и за 69 тысяч в месяц.

Аналогичная ситуация и среди менеджеров интернет-проектов. Мужчины, работающие бизнес-аналитиками, рассчитывают на доход, превышающий ожидания женщин на 12 процентов: 110 и 98 тысяч рублей соответственно. 10-процентный разрыв в запросах мужчин и женщин отмечен среди менеджеров по развитию: первые хотят получать 92 тысячи в месяц, вторым достаточно и 83 тысяч.

Как подчеркивают аналитики SuperJob, если сравнивать аналогичные исследования 2010, 2014 и 2018 годов, то можно увидеть возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места. Даже четыре года назад зарплатные ожидания женщин соответствовали зарплатным предложениям по большинству позиций. Сегодня же женщины чаще всего претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях. Исключение - позиция повара: здесь представители обоих полов хотели бы получать больше, чем готовы платить работодатели (мужчины - на 18, женщины - на 13 процентов).

По словам директора Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, делать какие-либо глобальные выводы из опроса не стоит. "При поиске работы учитываются разные факторы. Не только образование и опыт работы, но еще и на какую занятость женщины претендуют - полную, неполную, офисную или удаленную работу", - отметил эксперт.