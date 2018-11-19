Завершился фестиваль российских фильмов "Спутник над Польшей"

На церемонии закрытия XII фестиваля российского кино "Спутник над Польшей" в кинотеатре "Луна" жюри подвело итоги конкурсов художественных и документальных фильмов и объявило имена победителей.

Членами жюри конкурса художественных фильмов были режиссер Иоанна Кос-Краузе, актер Мирослав Ханишевски и глава отдела "Репортаж Vogue Польша" Ханна Рыдлевска. Они присудили гран-при фестиваля фильму "Сердце мира" Наталии Мещаниновой за "ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания".

Трогательная лента Наталии Мещаниновой о ветеринаре Егоре (Степан Девонин), который работает в российской глубинке на одной из тренировочных станций для охотничьих собак, в июне получила главные призы "Кинотавра" - ее удостоили гран-при фестиваля, приза гильдии киноведов и кинокритиков, а Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль.

II приз достался фильму "Царь-птица" Эдуарда Новикова по мотивам рассказа Василия Яковлева "Со мною состарившаяся лиственница". По мнению жюри, "картина доказывает, что можно и нужно думать о фильмах как о произведениях искусства". Лента Владимира Битокова "Глубокие реки" получила III приз за "болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы".

Дипломом отметили работу оператора Иоланты Дылевской в фильме "Айка" (реж. Сергей Дворцевой) за "исключительное соединение чувствительности, мастерского ремесла и психологической глубины в рассказе посредством образа". "Я рада, что российские фильмы выходят в широкий прокат в Польше: недавно в кинотеатрах шел "Собибор" Константина Хабенского, а скоро ожидается премьера фильма "Айка", - рассказала корреспонденту "РГ" директор фестиваля Малгожата Скульска.

Жюри конкурса документальных фильмов - режиссер Кристиан Матысек, монтажер Доминик Ягодзински и журналистка Малгожата Стечак - удостоило II приза фильм "Оскар" Александра Смолянского и Евгения Цымбала за "потрясающий рассказ, в котором судьба художника отражается в бурной истории СССР". Картина посвящена знаменитому художнику Оскару Рабину (1928-2018), который противостоял режиму с помощью красок и кисточки.

Фильму "Восточный фронт" Андрея Осипова присудили III приз за "креативную переработку архивных материалов и выдвижение на первый план судьбы простого немецкого солдата". Дипломом отметили фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина за "профессиональное отображение красоты российской природы".

Сердца маленьких зрителей покорил фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.

Теперь XII "Спутник над Польшей" отправится в кинопутешествие по стране.