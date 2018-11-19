Желька Цвиянович вступила в должность президента Республики Сербской

В Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в ходе учредительного заседания десятого созыва Народной Скупщины в понедельник были утверждены основные парламентские органы, приведены к присяге новый президент РС - Желька Цвиянович и два вице-президента - Йосип Йеркович (хорват) и Рамиз Салкич (бошняк). Кроме того, на верность сербскому народу присягнул и новоизбранный сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

На торжественных мероприятиях среди почетных гостей присутствовали главы правительства и парламента Сербии Ана Брнабич и Майя Гойкович.

В начале заседания глава Центральной избирательной комиссии БиГ Бранко Петрич вручил 83 сертификата ЦИК новоизбранным депутатам Народной Скупщины РС, места в которой распределились между Союзом независимых социал-демократов - 28, Сербской демократической партией - 16, Демократическим народным союзом - 12, Партией демократического прогресса - 9, Социалистической партией - 7, "Вместе за БиГ" - 4, Народной демократической партией - 4, Объединенной Сербской - 3.

Председателем Народной Скупщины парламентарии вновь избрали Неделько Чубриловича, представителя ДНС.

После этого новоизбранный президент РС - Желька Цвиянович и два вице-президента - Йосип Йеркович и Рамиз Салкич принесли торжественную присягу, официально вступив в должности.

В ходе своего обращения к собравшимся Цвиянович подчеркнула, что для Республики Сербской крайне важно как можно быстрее сформировать правительство энтитета. При этом она выразила намерение уже завтра вручить мандат на это представителю победившей на выборах партии - СНСД (предполагается, что им станет зампред Союза независимых социал-демократов Радован Вишкович).

"РС протягивает всем в БиГ и вне ее руку партнерства и сотрудничества, но не позволит угрожать ее автономии", - подчеркнула она, добавив, что путь европейской интеграции не исключает хорошего взаимодействия с Россией, как крупнейшим инвестором в БиГ и гарантом Дейтонских мирных соглашений, а также Китаем. При этом политик выразила надежду и на позитивное развитие отношений с США, чей президент Дональд Трамп позиционирует невмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенных государств.

Глава РС обозначила и свое отношение к НАТО. По ее словам, это чувствительный для сербов вопрос, напомнив об антинатовской резолюции НС РС. Цвиянович также указала, что Баня-Лука будет координировать свои подходы по данной тематике с Белградом, выразив готовность продолжать взаимодействие с альянсом исключительно в рамках существующих договоров.

И хотя инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума должна состояться только завтра, его новоизбранный сербский член Милорад Додик решил присягнуть на верность сербскому народу в стенах Народной Скупщины РС.

"Я не ухожу из Республики Сербской. Я иду выполнять еще одну работу во благо Республики Сербской", - подчеркнул Додик. Он также добавил: "Для меня РС превыше всего. И поэтому я ощущаю потребность присягать здесь, где меня избрал мой народ".

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов Милорад Додик открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Напомним, что ЦИК БиГ 6 ноября утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, в ходе которых боснийские граждане выбрали новых членов президиума страны, который состоит из серба, бошняка и хорвата, депутатов Парламентской ассамблеи, законодательных собраний двух энтитетов - Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), Скупщин кантонов ФБиГ, президента и двух вице-президентов РС.

Во вторник, 20 ноября, состоится инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы представят: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже направил поздравительную телеграмму избранным членам Президиума БиГ, одержавшим победу на выборах. "В документе подчеркнута твердая нацеленность Российской Федерации на выстраивание взаимовыгодных отношений с боснийско-герцеговинскими партнерами на основе принципов, установленных Общим рамочным соглашением о мире в БиГ 1995 года", - сообщают в МИД РФ.

Между тем и официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация открыта для взаимовыгодного диалога с боснийско-герцеговинскими партнерами в политической, инвестиционно-хозяйственной и гуманитарной сферах. При этом дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной и ее энтитетами будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан двух стран и их культурно-духовному взаимообогащению, а также укреплению мира и безопасности на Балканах.

Следует отметить, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.