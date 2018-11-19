Желька Цвиянович вступила в должность президента Республики Сербской

Новости

На ВДНХ откроется "Город зимы" 22:38
Украине предложили списанные американские фрегаты 22:35
Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки 21:49
Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин 21:45
Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой 21:36
Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки 21:25
В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 21:08
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 20:59
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 20:28
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 20:23
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 20:20
Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone 20:07
Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос 20:01
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти 19:57
Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря 19:38
В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 20:52
Рубрика: В мире

Желька Цвиянович вступила в должность президента Республики Сербской

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
В Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в ходе учредительного заседания десятого созыва Народной Скупщины в понедельник были утверждены основные парламентские органы, приведены к присяге новый президент РС - Желька Цвиянович и два вице-президента - Йосип Йеркович (хорват) и Рамиз Салкич (бошняк). Кроме того, на верность сербскому народу присягнул и новоизбранный сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

На торжественных мероприятиях среди почетных гостей присутствовали главы правительства и парламента Сербии Ана Брнабич и Майя Гойкович.

В начале заседания глава Центральной избирательной комиссии БиГ Бранко Петрич вручил 83 сертификата ЦИК новоизбранным депутатам Народной Скупщины РС, места в которой распределились между Союзом независимых социал-демократов - 28, Сербской демократической партией - 16, Демократическим народным союзом - 12, Партией демократического прогресса - 9, Социалистической партией - 7, "Вместе за БиГ" - 4, Народной демократической партией - 4, Объединенной Сербской  - 3.

Председателем Народной Скупщины парламентарии вновь избрали Неделько Чубриловича, представителя ДНС.

Фото: Пресс-служба министерства обороны Сербии
Сербская армия провела свои самые масштабные учения

После этого новоизбранный президент РС - Желька Цвиянович и два вице-президента - Йосип Йеркович и Рамиз Салкич принесли торжественную присягу, официально вступив в должности.

В ходе своего обращения к собравшимся Цвиянович подчеркнула, что для Республики Сербской крайне важно как можно быстрее сформировать правительство энтитета. При этом она выразила намерение уже завтра вручить мандат на это представителю победившей на выборах партии - СНСД (предполагается, что им станет зампред Союза независимых социал-демократов Радован Вишкович).

"РС протягивает всем в БиГ и вне ее руку партнерства и сотрудничества, но не позволит угрожать ее автономии", - подчеркнула она, добавив, что путь европейской интеграции не исключает хорошего взаимодействия с Россией, как крупнейшим инвестором в БиГ и гарантом Дейтонских мирных соглашений, а также Китаем. При этом политик выразила надежду и на позитивное развитие отношений с США, чей президент Дональд Трамп позиционирует невмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенных государств. 

Глава РС обозначила и свое отношение к НАТО. По ее словам, это чувствительный для сербов вопрос, напомнив об антинатовской резолюции НС РС. Цвиянович также указала, что Баня-Лука будет координировать свои подходы по данной тематике с Белградом, выразив готовность продолжать взаимодействие с альянсом исключительно в рамках существующих договоров.

И хотя инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума должна состояться только завтра, его новоизбранный сербский член Милорад Додик решил присягнуть на верность сербскому народу в стенах Народной Скупщины РС.

"Я не ухожу из Республики Сербской. Я иду выполнять еще одну работу во благо Республики Сербской", - подчеркнул Додик. Он также добавил: "Для меня РС превыше всего. И поэтому я ощущаю потребность присягать здесь, где меня избрал мой народ".

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов Милорад Додик открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Напомним, что ЦИК БиГ 6 ноября утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, в ходе которых боснийские граждане выбрали новых членов президиума страны, который состоит из серба, бошняка и хорвата, депутатов Парламентской ассамблеи, законодательных собраний двух энтитетов - Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), Скупщин кантонов ФБиГ, президента и двух вице-президентов РС.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Сербии пообещали не вводить санкции против России

Во вторник, 20 ноября, состоится инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы представят: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже направил поздравительную телеграмму избранным членам Президиума БиГ, одержавшим победу на выборах. "В документе подчеркнута твердая нацеленность Российской Федерации на выстраивание взаимовыгодных отношений с боснийско-герцеговинскими партнерами на основе принципов, установленных Общим рамочным соглашением о мире в БиГ 1995 года", - сообщают в МИД РФ.

Между тем и официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация открыта для взаимовыгодного диалога с боснийско-герцеговинскими партнерами в политической, инвестиционно-хозяйственной и гуманитарной сферах. При этом дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной и ее энтитетами будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан двух стран и их культурно-духовному взаимообогащению, а также укреплению мира и безопасности на Балканах.

Следует отметить, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi