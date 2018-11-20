Беларусь и Казахстан по итогам года приблизятся к товарообороту в $1 млрд

Устойчивую динамику роста деловых связей демонстрируют партнеры по СНГ - Беларусь и Казахстан. По итогам уходящего года, в частности, они планируют приблизится к товарообороту в $1 млрд, сообщил сегодня БЕЛТА посол этой среднеазиатской страны в РБ, постоянный полномочный представитель Астаны при уставных и других органах Содружества Ермухамет Ертысбаев.

Напомнив, что президенты обоих государств поставили задачу довести товарооборот между странами до $1 млрд, он выразил надежду, что этот показатель будет достигнут. Посол дал понять, что у бизнес-партнеров широкие и долгосрочные горизонты кооперации. "Отрадно отметить еще и тот факт, что Беларусь и Казахстан подписали договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года", - уточнил дипломат.

Говоря об экономических процессах в странах Содружества в целом, он добавил, что объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 25% и составил $164 млрд. "Это достаточно внушительные цифры. И самое главное, что динамика роста наблюдается и в этом году. При этом нужно отметить, что львиную долю здесь составляют Беларусь, Казахстан и Россия", - констатировал посол.

Казахстанский дипломат подчеркнул, что более чем за четверть века СНГ показало себя достаточно эффективной организацией. "Во-первых, Содружество не позволило разорвать исторические узы между народами, межхозяйственные и экономические связи, которые были в СССР. И в то же время дало возможность укрепить суверенитет стран, которые вошли в это объединение", - уверен Ермухамет Ертысбаев.