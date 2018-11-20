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20.11.2018 03:56
Рубрика: В мире

Белый дом вернул аккредитацию корреспонденту CNN

Телеканал CNN сообщил об отзыве иска против президента США Дональда Трампа после того, как Белый дом решил восстановить аккредитацию сотруднику телеканала Джиму Акосте. Корреспондент получил письмо от пресс-секретаря администрации главы государства и директора по коммуникациям Билла Шайна со списком новых норм работы на пресс-конференциях президента.

Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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В частности, журналист должен "задавать только один вопрос", если ему предоставят такую возможность, а потом уступить микрофон коллегам.

Ранее телекомпания подала судебный иск в знак того, что не согласна с лишением журналиста постоянного пропуска. Напомним, суд постановил вернуть журналисту отобранный пропуск. Корреспондент получил временную аккредитацию на время судебного разбирательства. Телеканал отметил в Twitter, что поскольку Акосте вернули аккредитацию, больше нет необходимости в иске.

Допуск Акосты в Белый дом был аннулирован в ответ на "грубое поведение" во время пресс-конференции Трампа. У журналиста отобрали микрофон. Белый дом обвиняли в нарушении Первой поправки к Конституции США, запрещающей посягательство на свободу слова.

Между тем именно Акоста стал одним из первых журналистов, в адрес которых Трамп употребил выражение "фейковые новости".

В мире США Общество СМИ и соцсети Журналистика в XXI веке Дональд Трамп
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