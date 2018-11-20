Библиотекам посоветовали искать посетителей в соцсетях

Самое популярное среди россиян время для чтения книг - это конец осени и начало зимы, а в январские праздники, наоборот, интерес к книгам падает. Промежуток всплеска чтения мог бы быть наиболее эффективным для продвижения книг библиотеками. Остальное время - промежуток между январскими каникулами вплоть до конца октября - не принесет столь ощутимого эффекта, так как уровень обсуждения книг в соцсетях стабильно низок.

Такой вывод сделали в Brand Analytics, которая проанализировала более 20 миллиардов сообщений российских пользователей соцмедиа. Речь о постах и комментариях от первого лица, где упоминались посещение библиотек и любые признаки того, что пользователь прочел или читает некую книгу. Так, с ноября по январь активность обсуждений возрастает в два раза по сравнению со среднемесячным уровнем в течение года. Во время каникул чтение обсуждается меньше всего, а после Нового года уровень интереса к книгам стабилизируется.

Обсуждают чтение в соцсетях, в основном женщины, - 68 процентов пользователей. Они делятся опытом, ищут, что почитать, обсуждают авторов. В среднем в месяц около 130 тысяч человек "признаются" в соцсетях в чтении. "Данные о возрасте авторов, обсуждающих чтение, разрушают популярный миф о низком уровне интереса к чтению среди молодежи", - говорится в исследовании. Доля чтецов и авторов постов в возрасте до 18 лет составляет чуть более 12 процентов, от 18 до 24 лет - 15 процентов.

В Brand Analytics считают, что частых участников обсуждений чтения в соцсетях можно привлечь в библиотеки. Первая группа - это книжные клубы. Участников таких сообществ можно привлекать напрямую либо через таргетированную рекламу. Вторая группа - подростковые сообщества для знакомств, где люди ищут единомышленников и где чтение имеет серьезный вес. Третья группа - фанатские сообщества, например, поклонники творчества Стивена Кинга или любители Гарри Поттера. Таких пользователей можно привлечь в библиотеки возможностями бесплатного чтения и формированием площадок для обсуждения, проведением лекций и конкурсов.