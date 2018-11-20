Блогер случайно сломал пополам новый iPad Pro

Популярный Youtube-блогер Зак Нильсон испытывал на прочность новый iPad Pro и сломал его пополам.

На канале JerryRigEverything часто появляются видео с различными "издевательствами" над гаджетами. Вот теперь испытатель добрался до новенького "айпада".

Зак отметил, что экран царапается так же, как у большинства смартфонов. А стекло само по себе очень тонкое. Задняя панель металлическая, но при этом не устойчива к механическом у воздействию и очень легко царапается.

Но самое интересное произошло во время теста на сгибание. Корпус оказался слишком тонким и при небольшом усилии блогера переломился. Не обошла та же участь и Pencil, который так же быстро сломался пополам.