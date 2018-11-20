Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Испании

По меньшей мере один человек погиб и порядка 44 пострадали в результате схода с рельсов пригородного поезда вблизи испанской Барселоны. Такую информацию опубликовало управление гражданской обороны Каталонии в своем Twitter.
ЧП произошло утром 20 ноября в районе муниципалитета Вакариссес между городами Тарраса и Манреса. Причиной аварии стал оползень, который вызвали шедшие в последние дни в регионе проливные дожди. Поток глины и камней обрушился на проходящий мимо поезд и снес его с рельсов. В составе находился 131 человек.
На месте происшествия работают спасатели и медики. По официальным данным, восемь машин скорой помощи и 14 команд пожарников.
Ранее Ростуризм сообщил, что не располагает информацией, были ли российские туристы среди пассажиров сошедшего поезда, но продолжает следить за ситуацией.
⚠️⚠️ Actualización #Vacarisses (08.42 h). Total: 131 personas afectadas. De estas,1 persona muerta, 3 menos graves, 41 leves y 86 ilesos.— Protecció civil (@emergenciescat) 20 ноября 2018 г.
De los leves 5 trasladados, 3 a Mútua Terrassa i 2 a Parc Taulí #ProteccioCivil