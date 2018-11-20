Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Испании

По меньшей мере один человек погиб и порядка 44 пострадали в результате схода с рельсов пригородного поезда вблизи испанской Барселоны. Такую информацию опубликовало управление гражданской обороны Каталонии в своем Twitter.

ЧП произошло утром 20 ноября в районе муниципалитета Вакариссес между городами Тарраса и Манреса. Причиной аварии стал оползень, который вызвали шедшие в последние дни в регионе проливные дожди. Поток глины и камней обрушился на проходящий мимо поезд и снес его с рельсов. В составе находился 131 человек.

На месте происшествия работают спасатели и медики. По официальным данным, восемь машин скорой помощи и 14 команд пожарников.

Ранее Ростуризм сообщил, что не располагает информацией, были ли российские туристы среди пассажиров сошедшего поезда, но продолжает следить за ситуацией.