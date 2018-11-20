ЦБ зафиксировал кратное сокращение продаж нерезидентами долга России

Нерезиденты в октябре сократили продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) и нарастили их покупки на возобновленных аукционах Минфина, однако общие вложения иностранных инвесторов в ОФЗ продолжали сокращаться. Об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "В октябре произошла смена настроений иностранных инвесторов на рынке ОФЗ", - сделали вывод аналитики Банка России.

Нерезиденты и "дочки" иностранных банков продали на бирже за этот период ОФЗ на 16,2 миллиарда рублей, тогда как распродажи в августе, вызванные угрозой введения санкций на российский госдолг, доходили до 86,1 миллиарда, а в сентябре - 39,7 миллиарда. Однако часть портфеля нерезиденты продавали на внебиржевом рынке: за октябрь объем ОФЗ на руках у нерезидентов сократился на 42 миллиарда, до 1768 миллиарда рублей, а их доля на рынке - с 25,2 до 24,2 процента.

В Банке России подчеркивают, что во второй половине октября дочерние иностранные банки впервые с первой половины июля стали нетто-покупателями ОФЗ (на 4,7 миллиарда). Кроме того, вместе с нерезидентами они стали активными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина - за месяц их покупки составили 26,3 млрд рублей.

После сентябрьской паузы в размещения в октябре Минфину удалось разместить 66 процентов предложенного инвесторам объема ОФЗ (который был сокращен по сравнению с обычными 20-30 миллиардами рублей еженедельно), при этом наиболее удачно проходило размещение коротких выпусков.

На биржевом рынке акций в октябре нерезиденты выступили нетто-продавцами, на рынке суверенных еврооблигаций медленно наращивали свои вложения.