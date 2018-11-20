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20.11.2018 22:37
Рубрика: Экономика

Цена нефти упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля

Текст: Александр Проценко

Нефть продолжает дешеветь - теперь на лондонской бирже цена Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель - впервые с 14 февраля этого года. По состоянию на 21:11 мск стоимость фьючерса с поставкой в январе 2019 года снизилась до 61,94 доллара.

Фото: depositphotos.com
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Аналитики ОПЕК зафиксировали продолжающееся перенасыщение рынка - по мере того как спрос на нефть в Китае и странах Ближнего Востока сокращается, а ее мировое производство растет. Не помогают даже санкции США против Ирана.

Аналитики сходятся на том, что прогнозировать, когда и на каком уровне остановится падение цены, становится крайне сложно. Но еще недавно директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев предсказывал, что в ближайшие месяц-два цены на нефть могут провалиться до 50 долларов за баррель.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность снижения в 2019 году добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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