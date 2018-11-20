Чем может обернуться конференция по химическому оружию в Гааге

Два лагеря, в одном из которых - Россия, Иран и Китай, а в другом - страны Запада во главе с США, спорят о том, должна ли ОЗХО обладать полномочиями для назначения виновных в инцидентах с применением химического оружия. В Москве уверены, что действия Запада могут политизировать работу ОЗХО и привести к расколу в организации. Британия, США и их союзники упорно продавливают одобренное летом 2018 года решение о придании техническому секретариату ОЗХО дополнительных полномочий. Выражаясь более доступным языком, они добиваются того, чтобы организация могла не только проводить расследования инцидентов с химоружием, но и называть виновных.
Планируется создать спецподразделение и набрать специалистов, для чего в бюджете на 2019 год предлагается заложить 2 миллиона евро. Техсекретариат ОЗХО уже объявил о подборе персонала, а начать свою работу группа сможет в феврале 2019 года. Специалисты будут готовить доклады с выводами об ответственности лиц и организаций за применение отравляющих веществ, но предлагать меры наказания не будут. Первым направлением ее работы станет Сирия.
Вторая группа стран, включая Россию, выступает резко против придания ОЗХО атрибутивных функций и включения соответствующих статей в бюджет. В Москве указывают, что определение виновных не предусмотрено положениями ОЗХО, а значит, принимаемые решения будут носить политический характер. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что новые полномочия превратят ОЗХО в карающий орган и станут вторжением в сферу прерогатив Совета безопасности ООН. Кроме того, как указал Шульгин, принятое на июньской сессии решение является лишь рамочным, а по конкретной имплементации необходимы дополнительные согласования и решения руководящих органов организации, которых пока не было.
Несколько государств поддерживают позицию России о том, что атрибутивный механизм противоречит положениям КЗХО. Другие выступают против его создания из-за необходимости дополнительных взносов на его функционирование.
Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас рассказал журналистам, что специалисты организации фиксируют уничтожение 96,5 процентов объявленных запасов химического оружия по всему миру. США в настоящее время уничтожили около 91 процента своего химоружия, хотя должны были полностью ликвидировать его к концу 2007 году.