Чем может обернуться конференция по химическому оружию в Гааге

Открывшаяся в Гааге 23-я конференция государств-участников (КГУ) Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) стала ареной политических баталий, исход которых будет иметь долгоиграющие последствия для одного из ключевых международных механизмов нераспространения оружия массового уничтожения. На КГУ и стартующей после нее обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут обсуждать бюджет и проект программы на 2019 год.

Два лагеря, в одном из которых - Россия, Иран и Китай, а в другом - страны Запада во главе с США, спорят о том, должна ли ОЗХО обладать полномочиями для назначения виновных в инцидентах с применением химического оружия. В Москве уверены, что действия Запада могут политизировать работу ОЗХО и привести к расколу в организации. Британия, США и их союзники упорно продавливают одобренное летом 2018 года решение о придании техническому секретариату ОЗХО дополнительных полномочий. Выражаясь более доступным языком, они добиваются того, чтобы организация могла не только проводить расследования инцидентов с химоружием, но и называть виновных.

Планируется создать спецподразделение и набрать специалистов, для чего в бюджете на 2019 год предлагается заложить 2 миллиона евро. Техсекретариат ОЗХО уже объявил о подборе персонала, а начать свою работу группа сможет в феврале 2019 года. Специалисты будут готовить доклады с выводами об ответственности лиц и организаций за применение отравляющих веществ, но предлагать меры наказания не будут. Первым направлением ее работы станет Сирия.

В Москве уверены, что действия Запада могут политизировать работу ОЗХО

Вторая группа стран, включая Россию, выступает резко против придания ОЗХО атрибутивных функций и включения соответствующих статей в бюджет. В Москве указывают, что определение виновных не предусмотрено положениями ОЗХО, а значит, принимаемые решения будут носить политический характер. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что новые полномочия превратят ОЗХО в карающий орган и станут вторжением в сферу прерогатив Совета безопасности ООН. Кроме того, как указал Шульгин, принятое на июньской сессии решение является лишь рамочным, а по конкретной имплементации необходимы дополнительные согласования и решения руководящих органов организации, которых пока не было.

Несколько государств поддерживают позицию России о том, что атрибутивный механизм противоречит положениям КЗХО. Другие выступают против его создания из-за необходимости дополнительных взносов на его функционирование.

96,5 процента объявленных запасов химоружия уничтожено по всему миру

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас рассказал журналистам, что специалисты организации фиксируют уничтожение 96,5 процентов объявленных запасов химического оружия по всему миру. США в настоящее время уничтожили около 91 процента своего химоружия, хотя должны были полностью ликвидировать его к концу 2007 году.