Культура
20.11.2018 11:07
Текст: Юрий Сизов

Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения-2018"

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Представитель Беларуси Даниэль Ястремский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Представитель Беларуси Даниэль Ястремский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Стартовая площадка в карьере юных исполнителей - конкурс песни "Евровидение" - во второй раз принимает в этом столетии в белорусской столице "золотые голоса" планеты. Финальный аккорд прозвучит на концертной площадке "Минск-Арены" в ближайшее воскресенье - 25 ноября, но уже сегодня фестиваль юных вокалистов признан рекордным по количеству участников.

Организаторы детского форумам с гордостью признаются, что два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. А всего в открытии конкурса приняли участие более 300 человек. Беларусь на этот раз представляет, как уже сообщал "СОЮЗ", Даниэль Ястремский.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Мариинке состоится премьера новой оратории Софии Губайдулиной

На торжественной церемонии открытия конкурса, которая презентовала накануне номинантов большой Евронедели, дети разных народов очень быстро находили общий язык и охотно делились своими первыми впечатлениями и надеждами.

Вот, например, израильский исполнитель Ноам Дадон, который выйдет на сцену с песней "Дети, как эти", склонен считать, что он сможет покорить своим горячим сердцем и красивыми глазами. "Я думаю, что у меня будет очень впечатляющее и эмоциональное выступление, потому что песня действительно трогательная. Мой номер классический: буду стоять один на сцене в черном костюме, а вокруг - игра света".

С оптимистическим настроением десантировалась на белорусскую землю и россиянка Анна Филипчук . Она тоже, судя по характеру, не из робкого десятка и уверена, что ее песня "Непобедимы" поможет ей добиться высоких результатов. "Каждый день по два часа я занималась вокалом, танцами и актерским мастерством. Для артиста очень важно, чтобы его поняли даже те люди, которые разговаривают на другом языке. Надеюсь, что у меня получится", - поделилась Анна с репортерами БЕЛТА. Девочка отметила, что в Минске впервые, она давно мечтала здесь побывать. "Конечно, все надеются на победу и хотят выиграть. Лично я буду делать все, чтобы это произошло. А еще это хорошая возможность испытать себя", - добавила исполнительница.

Дуэт "Мелисса и Марко" прилетел в синеокую из Италии. Ребята подготовили песню "Что такое любовь". "Мелисса - моя младшая сестра, поэтому петь вместе с ней мне легко. Наши голоса подходят друг другу", - пояснил Марко. А вот Ирландию на конкурсе представляет Тейлор Хайнс. Зрителя он будет покорять композицией "Я перед вами в долгу". На вопрос, рассчитывает ли он на победу, исполнитель скромно ответил: "Кто знает, кто окажется на первом месте в этом году, может быть, и я".

Юная Манв прибыла в Минск из Уэльса. Ее композиция о том, как молодые люди должны защищать природу и заботиться о ней. "Эта песня для меня очень многое значит. Когда пою, я думаю о прекрасном", - поделилась с агентством девочка. Она не скрывает, что верит в победу. Для нее, как и для всех участников, "Евровидение" - хороший шанс проявить свое вокальное мастерство.

Что касается новых знакомств, у девочки пока было не очень много времени, чтобы подружиться с ребятами, но она планирует познакомиться со всеми поближе. Особенно ей понравились представители Франции и России. Манв добавила, что у белорусского участника очень приятный голос и красивая песня.

Далекую Австралию на конкурсе будет представлять Джаэль. Она призналась, что ее песня "Чемпион" о том, как быть самим собой. Но о чемпионских лаврах сама гостья пока не мечтает. "Прекрасно, если я выиграю. Но сейчас хочу просто веселиться и хорошо проводить время", - выразила она свою заветную мечту.

Фото: emimusic/ www.youtube.com
Пять неожиданных музыкальных коллабораций

На протяжении всей недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе "Президент-Отель" будет организован своеобразный Евродом - свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.

Устроители конкурса поясняют, что процесс голосования будет проходить в два этапа. Первый этап онлайн-голосования начнется с 23 ноября на официальном сайте конкурса. После предварительного просмотра клипов каждого участника можно выбрать от 3 до 5 песен для голосования. Кстати, голосование за представителя своей страны на конкурсе разрешено. Второй этап начнется 25 ноября во время шоу после выступления всех 20 участников и будет открыт на 15 минут.

А долгожданный финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает национальная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»