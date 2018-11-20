Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения-2018"

Стартовая площадка в карьере юных исполнителей - конкурс песни "Евровидение" - во второй раз принимает в этом столетии в белорусской столице "золотые голоса" планеты. Финальный аккорд прозвучит на концертной площадке "Минск-Арены" в ближайшее воскресенье - 25 ноября, но уже сегодня фестиваль юных вокалистов признан рекордным по количеству участников.

Организаторы детского форумам с гордостью признаются, что два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. А всего в открытии конкурса приняли участие более 300 человек. Беларусь на этот раз представляет, как уже сообщал "СОЮЗ", Даниэль Ястремский.

На торжественной церемонии открытия конкурса, которая презентовала накануне номинантов большой Евронедели, дети разных народов очень быстро находили общий язык и охотно делились своими первыми впечатлениями и надеждами.

Вот, например, израильский исполнитель Ноам Дадон, который выйдет на сцену с песней "Дети, как эти", склонен считать, что он сможет покорить своим горячим сердцем и красивыми глазами. "Я думаю, что у меня будет очень впечатляющее и эмоциональное выступление, потому что песня действительно трогательная. Мой номер классический: буду стоять один на сцене в черном костюме, а вокруг - игра света".

С оптимистическим настроением десантировалась на белорусскую землю и россиянка Анна Филипчук . Она тоже, судя по характеру, не из робкого десятка и уверена, что ее песня "Непобедимы" поможет ей добиться высоких результатов. "Каждый день по два часа я занималась вокалом, танцами и актерским мастерством. Для артиста очень важно, чтобы его поняли даже те люди, которые разговаривают на другом языке. Надеюсь, что у меня получится", - поделилась Анна с репортерами БЕЛТА. Девочка отметила, что в Минске впервые, она давно мечтала здесь побывать. "Конечно, все надеются на победу и хотят выиграть. Лично я буду делать все, чтобы это произошло. А еще это хорошая возможность испытать себя", - добавила исполнительница.

Дуэт "Мелисса и Марко" прилетел в синеокую из Италии. Ребята подготовили песню "Что такое любовь". "Мелисса - моя младшая сестра, поэтому петь вместе с ней мне легко. Наши голоса подходят друг другу", - пояснил Марко. А вот Ирландию на конкурсе представляет Тейлор Хайнс. Зрителя он будет покорять композицией "Я перед вами в долгу". На вопрос, рассчитывает ли он на победу, исполнитель скромно ответил: "Кто знает, кто окажется на первом месте в этом году, может быть, и я".

Юная Манв прибыла в Минск из Уэльса. Ее композиция о том, как молодые люди должны защищать природу и заботиться о ней. "Эта песня для меня очень многое значит. Когда пою, я думаю о прекрасном", - поделилась с агентством девочка. Она не скрывает, что верит в победу. Для нее, как и для всех участников, "Евровидение" - хороший шанс проявить свое вокальное мастерство.

Что касается новых знакомств, у девочки пока было не очень много времени, чтобы подружиться с ребятами, но она планирует познакомиться со всеми поближе. Особенно ей понравились представители Франции и России. Манв добавила, что у белорусского участника очень приятный голос и красивая песня.

Далекую Австралию на конкурсе будет представлять Джаэль. Она призналась, что ее песня "Чемпион" о том, как быть самим собой. Но о чемпионских лаврах сама гостья пока не мечтает. "Прекрасно, если я выиграю. Но сейчас хочу просто веселиться и хорошо проводить время", - выразила она свою заветную мечту.

На протяжении всей недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе "Президент-Отель" будет организован своеобразный Евродом - свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.

Устроители конкурса поясняют, что процесс голосования будет проходить в два этапа. Первый этап онлайн-голосования начнется с 23 ноября на официальном сайте конкурса. После предварительного просмотра клипов каждого участника можно выбрать от 3 до 5 песен для голосования. Кстати, голосование за представителя своей страны на конкурсе разрешено. Второй этап начнется 25 ноября во время шоу после выступления всех 20 участников и будет открыт на 15 минут.

А долгожданный финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает национальная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).