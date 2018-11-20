Чиновникам запретят отдыхать и развлекаться за чужой счет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет инициатив, вносящих коррективы в антикоррупционные правила. Чиновникам пропишут список разрешенных подарков, но при этом добавят запретов.

Строго говоря, инициатива касается не только чиновников, но всех, кто так или иначе подпадает под действие антикоррупционных правил, включая судей и депутатов. Всем, кто занимает важные посты, запретят получать от посторонних ссуды, денежное и иное вознаграждение. Это значит, что даже просто брать в долг надо осмотрительно. Взять тысячу-другую у коллеги до получки не грех. Однако если получить крупную ссуду в какой-то частной организации, то точно придется отвечать на неприятные вопросы. Особенно если компания действует в сфере, которую курирует чиновник.

Разрешено принимать в подарок ручки, блокноты и различную канцелярскую продукцию без ограничения по цене, главное, чтобы она не была из золота и бриллиантов. Можно также ­вручить цветы

Нельзя также отдыхать и развлекаться за чужой счет. Туристические поездки дозволены только на свои. В ночном клубе служивый человек также должен расплачиваться из своего кошелька. Иначе - проблемы.

Категорически запрещены и транспортные расходы из постороннего кармана. В бензобаке машины чиновника должен быть только бензин, залитый на кровные. Даже если какой-то бизнесмен искренне предлагает по дружбе залить полный бак чиновнику или даже дать машину с шофером на какое-то время, чтобы чиновник думал только о важных делах и не отвлекался на дорогу, это нельзя.

"Подготовленный пакет законодательных инициатив совершенствует антикоррупционные правила, в некоторых случаях защищает людей от излишне формального подхода, - сказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поправки в законодательство уточняют применение взысканий за нарушение антикоррупционных правил лицами, занимающими в том числе государственные должности в Российской Федерации. За малозначительные нарушения, например технические ошибки при заполнении деклараций, предусматривается выговор. Расширяется перечень лиц, обязанных соблюдать антикоррупционные правила и запреты. Кроме того, принятие законопроекта позволит оптимизировать порядок уведомления и сдачи подарков, полученных должностными лицами в связи с их участием в различных официальных мероприятиях, в том числе в ходе командировок".

Инициатива отменяет "подарочный максимум" в три тысячи рублей (сегодня более дорогие подарки необходимо сдавать государству). Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено принимать начальникам. Например, в перечень предлагается включить подарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Проще говоря, фирменные блокноты разрешат, если только они не украшены бриллиантами. Проект особо оговаривает, что канцелярские подарки, изготовленные из драгоценных металлов и бриллиантов, - под запретом. Так что ручку тоже можно подарить чиновнику, только не золотую, а простую.

Разрешены также цветы, даже миллион алых роз. И подарки, вручаемые чиновнику ведомством.