Что смотреть на 52-м Фестивале японского кино

В Москве, в ознаменование года Японии в России открылся 52-й фестиваль японского кино, который будет радовать москвичей и гостей столицы с 19 ноября по 2 декабря.

Помимо традиционно разнообразной кинопрограммы, в этом году мероприятие, призванное привлечь внимание к культуре Страны восходящего солнца, ознаменуется одним необычным новшеством. Впервые за пределами Японии некоторые фильмы будут транслироваться с помощью техники "бакуон" (дословно - "взрывной звук"), что означает использование оборудования для концертных выступлений. И осуществить это поможет японский звукорежиссер. Всего в рамках фестиваля будут показаны 17 картин, одна из которых ("Чихаяфуру") - трехсерийная сага, которая растянется на три сеанса.

Одним из наиболее полно представленных жанров на фестивале этого года стала комедия.

Это, прежде всего, "Чихаяфуру" - упоительная история о школьной дружбе и влюбленности, преданности своим увлечениям и умению брать на себя ответственность за большее, чем собственные чувства. Трехсерийный молодежный фильм основан на манге Юки Суэцугу под тем же названием. Пути трех друзей - Чихаи, Таичи и Араты расходятся после младшей школы. Чихая по уши влюблена в Арату и мечтает заниматься хобби, которое напоминает ей о нем - старинной карточной игрой карута. Чихая и ее верная подруга Таичи создают спортивный кружок в собственной школе в надежде пересечься на одном из соревнований с Аратой. Как всегда, реальность оказывается куда более непредсказуемой, чем абстрактные планы, школа, где учатся девочки, за короткое время превращается в сильнейший центр подготовки к спортивной карута, и вместе с этим на плечи инициаторов ложится вопрос о наставничестве, а потом - и о передаче своего опыта младшим поколениям, чтобы достигнутые результаты не исчезли с их уходом. Ну а на романтическом фронте разыгрывается совершенно другая история…

Еще одно произведение - "Ее любовь кипятит воду" - представляет собой комедию со слезами на глазах. После ухода мужа из семьи Футаба закрывает семейное предприятие - баню "сэнто". Одновременно на нее сваливается еще одна беда - рак. Однако Футабе некогда предаваться унынию - у нее растет дочь. Эта мысль придает матери-одиночке сил, и у нее появляется план-минимум из нескольких пунктов, который она непременно должна воплотить до своего ухода из жизни.

"Семейка на выживании" рассказывает о вполне реалистичной истории - семье, которая существует на одной территории, однако в ментальном плане находится в совершенно разных измерениях. Жизнь младшего поколения протекает в созерцании экрана смартфона и пульсирует волнами музыки, раздающимися в наушниках, родители же смотрят телевизор. Но в один прекрасный момент происходит короткое замыкание короткого масштаба, которое не только угрожает привычному времяпрепровождению домочадцев, но и ставит перед ними практически нерешаемую задачу - научиться сосуществовать в реальном времени, здесь и сейчас.

Черная комедия "Съемки без тормозов" высмеивает далеко не веселые страницы истории страны, но вполне удачно переваривает исторические аллюзии, затушевывая нелицеприятное под мощным слоем клюквенного сплэттера, где воедино смешались зомби, люди, а также "паразомби" - актеры, снимающиеся в фильме, для которого горе-режиссеры в качестве съемочной площадки выбрали заброшенную фабрику.

Второе место по степени представленности досталось драмам. "Дрожи, сколько хочешь" повествует о девушке-мечтательнице, имеющей недюжинные способности далеко не на самом поэтическом поприще: она работает бухгалтером в крупной фирме. Но ни "сухая" профессия, ни доведенное до максимализма посвящение себя работе не может заменить жажду романтики. Ситуация осложняется тем, что в кругу ее непосредственных знакомых кандидатов на роль прекрасного принца аж двое - и более разных людей надо еще постараться выискать.

"Родные чужие" раскрывают проблемы взрослой семейной жизни, когда долг - превыше всего. Макото Танака растит троих детей - двух дочерей от первого брака жены и одну от собственного первого брака, но появление первого общего ребенка вносит дисбаланс в сложившуюся динамику отношений. В "Асаке 1 и 2" живописуется обретение любви, утрата и таинственное появление двойника после продолжительного исчезновения. Сама идея навевает мысли о хичкоковском "Головокружении", но стилистика и тон японского повествования позволяют сделать вывод о том, что совпадения носят внешний, а не сущностный характер.

Историческое и псевдоисторическое кино, жанр, которым так славна Япония, представлен на фестивале в той или иной степени в трех образчиках. Манга Кэмури Каракара в стиле фэнтези натолкнула режиссера Кацуюки Мотохиро на мысль создать фильм "Смех под облаками", который воскрешает на экране Японию времен заката эпохи Эдо, стремительно порывающей с многовековыми традициями. Наряду с объективными историческими событиями в коллективной памяти воскрешается миф о таинственном змее, возрождающемся раз в три века в человеческом облике для того, чтобы погубить страну. Помимо хранителей храма Кумо, блюстителей порядка, стоящих на страже благосостояния родины, среди заинтересованных лиц появляется и клан ниндзя, желающих обратить силу монстра в свою пользу.

Лента "В плену у сакуры", приехавшая на фестиваль на правах закрытого предварительного отчетного показа, начинает повествование, вводя в него Сакурако, сотрудницу телестудии, которой поручают снять материал о кладбище русских военнопленных и об их жизни во время Русско-японской войны. Для девушки это задание носит обезличенный исторический характер, пока она не узнает из дневников своей прабабушки Юи, что через нее и сама Сакурако связана невидимыми нитями с событиями тех лет. Дело в том, что Юи работала сестрой милосердия в лагере военнопленных и влюбилась в русского офицера Александра. Последний бежал из плена и история любви стала повестью о расставании. Но отнюдь не концом, а последней главой. В результате журналистского расследования Сакурако нашла нетривиальное продолжение, ставшее достойным эпилогом этой жизненной драмы.

"Место, где живет Мори" излагает биографию одного из самых известных японских художников ХХ века Морикадзу Кумагаи. Для этого прекрасного творца профессиональная реализация стала лишь продолжением его натуры. Он не смог превратить свое занятие в ремесло, дающее стабильный доход, так как работал только по вдохновению. А когда к нему пришла слава, он всячески хотел остаться вне ее лучей, сосредоточиваясь на главном - созерцании природы и воссоздании ее образов.

Любители японских триллеров также найдут в программе произведения по вкусу - "Седьмой код" расскажет о приключениях сумасбродной Акико в страшной и ужасной (уж таково безошибочно репродуцируемое раз за разом предание) России двухтысячных, где местом развития действия стал город Владивосток. "Гнев" - впечатляющий детективный триллер, в котором стремительность развития событий не идет в ущерб детальности и проработанности сюжета, что выливается в без малого два с половиной часа экранного времени. "Скифский агнец" не лишен определенной доли юмора - в стремительно ветшающий прибрежный городок прибывают новые жители, что воспринимается как надежда на возрождение динамичной жизни. Мало кто знает, что речь идет о правительственной программе по возвращению бывших преступников к жизни на воле.

Фантастика представлена очередной философской работой Киеси Куросавы "Предчувствие" - Японию атакуют пришельцы, но апокалиптичность сценария видна далеко не всем. Наиболее чуткие люди, чувствуя нутром, что что-то не то, не находят поддержки в других и постепенно свыкаются с мыслью о том, что они подвержены паранойе или неврозу. Но на самом деле, в роли неправых оказывается молчаливое большинство, слишком поглощенное своей жизнью, чтобы как следует присмотреться к окружающему. Невольно подумаешь, какой сценарий хуже - с реками огня, потопами и молниями с неба или с инопланетянами, принявшими человеческий облик и усвоившими их привычки?

"Инуясики" переиначивает известные марвеловские противостояния героев-антагонистов на свой лад. Извечный образ японской повседневности, "маленький человек" Инуясики, не пользующийся уважением ни в семье, ни на работе, готовится к безрадостному выходу на пенсию, вдобавок ко всему у него диагностируют рак в последней стадии. В день получения печальных известий он случайно оказывается на месте, где происходит взрыв. Это не убивает его, а наделяет сверхчеловеческими способностями. И, как оказывается, не его одного. Но вот скромности амбиций и нежелания навязывать свою волю другим у них нет и в помине. И вот именно в этот момент для рассудительного Инуясики наступает звездный час.

Доберется до отечественного зрителя и документальное кино - "Рюити Сакамото: Кода", которое излагает творческий путь замечательного японского композитора, известного за пределами Японии саундтреками ("Последний император"/ The Last Emperor, "Выживший"/ The Revenant) и противостоянием на экране Дэвиду Боуи в картине Нагисы Осимы "Счастливого рождества, мистер Лоуренс!" (Merry Christmas Mr. Lawrence).

А знаменитая японская анимация покажет себя во всей красе в произведении Маасаки Юасы, завоевавшем Гран-при полнометражного мультипликационного кино на одном из главных профильных смотров в мире - анимационном фестивале в Анси. Сюжет повествования хрестоматиен - русалка знакомится с прекрасным юношей, представшим на этот раз в образе подростка, желающего достичь успехов на поприще популярной музыки.

Ознакомиться с расписанием кинопоказов, а также больше узнать о технике "бакуон" можно на сайте организаторов фестиваля CoolConnections.