Денис Пушилин официально стал главой ДНР

В Донецке завершилась церемония инаугурации нового главы ДНР. Денис Пушилин официально вступил в должность руководителя республики. Как передает Донецкое агентство новостей, присягу он принес в присутствии почти тысячи человек, в том числе представителей девяти стран.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Донецкой народной республики соблюдать Конституцию ДНР и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Донецкой народной республики, верно служить народу", - заявил Пушилин.

Политические и общественные деятели ДНР поздравили его с официальным вступлением в должность, пожелав на новом посту удачи и реализации намеченных планов.

Церемония прошла в государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко. Близлежащие улицы были перекрыты для движения автотранспорта, город патрулировали усиленные наряды.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошли выборы руководителя республики и депутатов Народного Совета. За пост главы ДНР боролись пять кандидатов. Победу одержал Денис Пушилин. Он был избран на пять лет с возможностью повторного переизбрания.