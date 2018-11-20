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20.11.2018 04:30
Рубрика: В мире

Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Дочь и советник президента США Иванка Трамп долгое время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами правительства и работниками Белого дома. По словам юрисконсульта, Иванка не знала, что серьезно нарушает регламент.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Что интересно, именно скандал с использованием личной почты бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон позволил Дональду Трампу в конечном итоге обойти соперницу в гонке за президентское кресло в 2016 году.

Напомним, три года назад в Соединенных Штатах разгорелся "почтовый скандал". Клинтон использовала личную почту для служебной переписки. В июле 2016 года директор ФБР Джеймс Коми назвал действия экс-госсекретаря "крайне беспечными", но не нашел свидетельств преступления. Дело было закрыто без предъявления обвинений.

В мире США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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