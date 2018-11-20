Два человека погибли при сходе оползня и обрушении дороги в Португалии

Как минимум два человека погибли, еще четверо пропали без вести при сходе оползня и обрушении дороги, проходящей вдоль карьера неподалеку от местечка Борба в Португалии. Как передает SAPO 24, трагедия произошла в понедельник вечером, под завалами оказались как минимум три автомобиля, на месте до сих пор продолжается спасательная операция.

В поиске пропавших без вести задействованы несколько десятков человек, а также вертолет Национального института экстренной медицинской помощи. По словам представителей Гражданской защиты, подобные операции чрезвычайно сложны и могут растянуться на недели. Та часть карьера, где сошел оползень, спуск осуществляется только вертикально при помощи механических средств, что чрезвычайно затрудняет работу спасателей.

Власти Португалии отмечают, что обрушение данного участка дороги не повлияет на транспортное движение в стране. По ней можно было попасть лишь к самому карьеру и расположенным неподалеку складам.