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Экстренно госпитализирован "король чешской поп-музыки" Карел Готт

Музыка
    20.11.2018, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Карел Готт, самый известный в мире чешский артист, общепризнанно - "король чешской поп-музыки", был экстренно доставлен в больницу Праге.

Фото: Владимир Бертов
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована

Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на представителя музыканта Анету Штолцову, причина госпитализации певца - воспаление верхних дыхательных путей.

Штолцова уточнила, что Готт помещен в карантин - для максимальной безопасности, поскольку в стране в настоящее время участились случаи заболеваний гриппом.

При этом запланированный концерт в Пльзене, родном городе "чешского соловья", пришлось отменить.

Карел Готт родился в 1939 году. Получил образование как электромонтер трамвайных систем, но реализовал себя в певческом искусстве, начав с выступлений на любительских конкурсах. Итого - сотни пластинок и гастроли по всему миру.

Плюс кинематограф. Дебют - 1964 год, когда он исполнил за кадром песни в культовом пародийном вестерне "Лимонадный Джо" Олдржиха Липского, режиссера фильмов "Адель еще не ужинала" и "Тайна карпатского замка".

На нескольких языках Готт спел заглавную песню для мультсериала про пчелку Майю и для сказки Вацлава Ворличека "Три орешка для Золушки".

Сыграл главную роль в музыкальной драме 1974 года "Звезды падают вверх".

Ранее сообщалось, что у Готта диагностирован рак лимфатических узлов.

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