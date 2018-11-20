Электронная карта заменит военный билет

Для граждан, подлежащих воинскому учету в Вооруженных силах РФ, вводится персональная электронная карта. Закон об этом принят окончательно.
Как заверил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, карта будет иметь высокую степень защиты. Ее будут выдавать только тем, кто даст свое согласие на ее получение, а отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.
Это будет пластиковая карта со встроенным микроконтроллером, позволяющая хранить в электронном виде более 300 параметров. Согласно законопроекту, который внесли сенаторы, электронный документ будет, в частности, содержать данные о годности к военной службе по состоянию здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и т.п.