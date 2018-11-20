Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро

Повысить качество жизни почти двум миллионам жителей страны и создать более 2,5 тысяч рабочих мест позволяют проекты, реализация которых предусмотрена документами, которые подписали 20 ноября в Минске Европейский инвестиционный банк и правительство Беларуси.

Оценивая масштабы соглашения на общую сумму в 160 млн евро, вице-президент ЕИБ Александр Стубб после церемонии подписания в правительстве уточнил, что документы касаются двух направлений, сообщает БЕЛТА. "Первое направление - крупный проект по реконструкции Минской очистной станции, а второе - поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки, что поможет создать более 2,5 тысяч рабочих мест", - уточнил финансист.

Кстати, софинансировать проект реконструкции минской очистной станции будет Европейский банк реконструкции и развития, соответствующее соглашение также подписано сегодня в правительстве. Еще два кредитных соглашения ЕИБ заключил с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса. "Сегодняшние подписания - лишь начало более тесного сотрудничества. Тем самым мы приоткрываем дверь к тому, чтобы активно участвовать в модернизации и развитии белорусской экономики", - подчеркнул Александр Стубб.

Подписанные документы стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с ЕИБ, заключенного в прошлом году. По словам вице-президента ЕИБ, к подписанию в скором времени готовится еще один пакет документов.

"На довольно высоком уровне проработки находится проект по автодороге М7. Есть ряд и других интересных тем, которые рассматриваются и оцениваются", - добавил он.

Говоря в целом о деятельности ЕИБ, вице-президент отметил работу по четырем основным направлениям: малые и средние предприятия, инновации, изменение климата и инфраструктурные проекты. По его словам, лимитов кредитования нет. В среднем банк, созданный 60 лет назад, инвестирует ежегодно порядка 80 млрд евро, ориентируясь на важнейшие приоритетные направления.