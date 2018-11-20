Фестиваль российского кино открывается в Онфлере

Во Франции стартует крупнейший смотр российского кино - фестиваль в городе Онфлер. Он проводится уже в 26-й раз и традиционно собирает самые свежие и яркие образцы современного отечественного кинематографа.

По словам официального представителя фестиваля Елены Дюффорт, фильмом открытия станет комедия режиссера Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова", а главной темой - "Женщина в кинематографе". Работе женщин в киноиндустрии будет также посвящен круглый стол с участием российских и французских деятелей кино.

Фестиваль российского кино в Онфлере проводится в Нормандии с 1995 года по инициативе городского муниципалитета. С 2000 года его организацией занимается Ассоциация друзей фестиваля. Каждый год он представляет вниманию французской публики конкурсную программу, программу дебютов, тематическую ретроспективу, программу "Панорама", а также программу документальных и анимационных фильмов. В этом году в нее вошли семь кинолент: "У ангела ангина" Оксаны Карас, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Кровь" Артема Темникова и "Спитак" Александра Котта. Выбирать победителей будет международное жюри под председательством французско-канадской актрисы Габриель Лазюр. Помимо Гран-при фестиваля, жюри вручит призы за лучший сценарий, лучшую женскую и мужскую роли, лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Фестиваль проводится при финансовой и организационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Российской Федерации во Франции. Уже несколько лет организационным партнером с российской стороны является Продюсерский центр "Кинофест". С французской стороны - Генеральный Совет Кальвадоса и его отдел по культуре, Офис культурных проектов департамента Кальвадос (l’ODACC), регион Нормандия, Региональный отдел культурных проектов и Торгово-промышленная палата Пеи-д-Ож (Pays d’Auge).

Церемония открытия состоится 21 ноября, а завершится мероприятие 25 ноября. Ожидается, что его посетят более 15 тысяч человек.