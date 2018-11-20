ФТС предупредила об уголовном наказании за контрабанду драгметалла

За контрабанду изделий из драгоценных металлов в особо крупном размере общей стоимостью свыше одного миллиона рублей теперь будет грозить уголовная ответственность по статье 226.1 УК РФ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Это связано с тем, что с 24 ноября расширяется перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ.

В него войдут изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга; карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла; корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла; руды и концентраты драгметаллов, уточняет пресс-служба ФТС.