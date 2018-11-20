Глава Twitter выступил против брахманов в Индии, спровоцировав скандал

Вокруг исполнительного директора Twitter Джека Дорси разгорелся скандал, причиной которого стала публикация фотографии, на которой он держит плакат с надписью "Сокрушить патриархат брахманов", стоя в окружении индийских женщин.

Как оказалось, во время недавнего приезда в Индию Дорси встретился на круглом столе с индийскими журналистками. Речь на встрече шла о работе с Twitter, но после дискуссии женщины захотели сфотографироваться с Дорси, а одна дала ему подержать плакат с такой надписью. Таким образом, Дорси попал в эпицентр внутрииндийского скандала. Один из бывших директоров индийской IT-компании Infosys уже обвинил Дорси в том, что тот "принимает участие в кампании ненависти против брахманов".

Антибрахманское движение началось в Индии еще до появления буддизма. Варну брахманов (священников и жрецов), стоящую на самом верху социальной лестницы индуистского общества, обвиняли в излишне роскошной жизни, пренебрежении интересами остального народа, избыточной ритуальности. Но крайне резко неприятие брахманов проявилось после убийства Махатмы Ганди в 1948 году. Он погиб в результате покушения террористов-брахманов. Особенно сильными выступления против них оказались в штате Маратхи, где большинство населения составляют маратхи, которых причисляли к варне земледельцев-шудр, поскольку большинство из маратхов занимались крестьянским трудом. В то же время сами маратхи считали себя принадлежащими к более высокой варне воинов-кшатриев, так как большинство из них служили в армии.

Несмотря на то, что в современной Индии идет борьба с любыми проявлениями варновых и кастовых различий, антибрахманское движение остается активным. В 2011 году маратхские радикалы опубликовали статью, в которой дискредитировались характер и сексуальные привычки брахманов, как мужчин, так и женщин.

Теперь разгневанная общественность в Индии требует от Джека Дорси принести извинения и не повторять "дурацких" поступков. "А завтра Джек сфотографируется с антисемитским плакатом. И что, ему это тоже сойдет с рук?" - спрашивают недовольные. Другие напоминают, что в современной Индии численность касты брахманов менее полутора процентов от 1,3-миллиардного населения, и подобные высказывания - оскорбление религиозного меньшинства.

Между тем активисты антикастового движения и феминистки поддерживают шаг Дорси, напоминая, что проблема каст в Индии сохраняется, как и проблема сексизма. Руководство Twitter уже написало, что, держа в руках такой плакат, он лишь хотел привлечь внимание к необходимости выслушать все стороны социального конфликта.