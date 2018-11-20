Госдума изменила во втором чтении нынешний бюджет

21 ноября Госдуме предстоит рассматривать новый бюджет на три года, а перед этим Госдума внесла необходимые поправки в текущий бюджет. Документ прошел второе чтение.

Профицит бюджета-2018 в результате изменений вырастет до 2,1% с 0,5% ВВП в связи с ростом доходов.

По данным Минфина, бюджетные доходы увеличились на 1,9 трлн рублей. В 2018 году они составят 18947,6 трлн рублей, профицит бюджета - 2138,7 трлн рублей. Это произошло благодаря тому, что цены на нефть оказались выше запланированных. Дополнительные доходы от "черного золота" направят в Фонд национального благосостояния.

Кроме того, выросли несырьевые доходы - на 292,5 миллиарда рублей. Это произошло за счет роста поступлений от НДС, налога на прибыль и ввозных пошлин.

Результат мог бы быть еще лучше, если бы не "расширение санкционного давления на Россию", считает глава Минфина Антон Силуанов.

Как заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, образовавшиеся дополнительные бюджетные средства позволят уже в этом году финансово обеспечить ряд направлений, предусмотренных в Послании президента Федеральному Собранию и указе от 7 мая 2018 года. При этом на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов предлагается направить 107,5 млрд рублей, на увеличение оплаты труда в связи с повышением МРОТ пойдет 8,9 млрд, добавил он.

Важно также, что поправками распределяются не только дополнительные доходы, но и перераспределяются уже предусмотренные в госпрограммах средства на те направления, где они будут израсходованы максимально эффективно.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету распределил порядка 13,5 млрд рублей на цели национальной обороны. Речь идет о доведении денежного довольствия военнослужащих до уровня 2017 года. Также распределяются 6,2 млрд рублей на создание или модернизацию сельскохозяйственных объектов. Дополнительные средства выделяются на финансовую поддержку ГКНЦ имени Хруничева, на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока.

В ходе рассмотрения поправок глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил о договоренности палаты с правительством на тему поддержки агропрома. Если до конца года будет выявлена потребность в дополнительной компенсации предприятиям АПК в связи с ростом цен на ГСМ, то кабмин выделит эти средства из Резервного фонда. Это решение зафиксировано в постановлении, которое ГД приняла одновременно с поправками ко второму чтению бюджета на 2018 год. Чтобы такая же проблема не возникла в следующем году, предлагается зафиксировать аналогичное положение в постановлении к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

Найти решение выделения дополнительных средств аграриям на компенсацию затрат в связи с повышением цен на ГСМ ранее поручил Вячеслав Володин.