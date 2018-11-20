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20.11.2018 12:40
Рубрика: Власть

Госдума одобрила новый бюджет ФОМС

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в окончательном чтении закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующие три года. Третье чтение также прошел закон о бюджете Фонда социального страхования (ФСС).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дефицит бюджета ФОМС в 2019 году составит 92,3 млрд рублей, в 2020 году - 0,5 млрд рублей, в 2021 году - 5,7 млрд рублей. Однако бюджет будет сбалансирован за счет переходящих остатков средств.

На будущее планируется формировать страховой запас ежегодно по 3,1 млрд рублей. Из федерального бюджета, кроме того, планируются трансферы - в том числе на оказание медицинской помощи онкологическим больным (на 2019 год - 70 млрд рублей, на 2020 год - 120 млрд рублей, на 2021 год - 140 млрд рублей).

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Говоря о бюджете фонда, первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев отметил, что начинается новая программа по обеспечению медицинскими кадрами удаленных территорий, сел и малых населенных пунктов. Речь о специалистах как с высшим, так и со средним образованием. На эти цели заложены значительные средства: так, на 2021 год планируется выделить свыше 50 млрд рублей.

Смета Фонда социального страхования станет профицитной в 2019 году (11,95 миллиарда рублей), а в следующие два года будет дефицит в размере 4,7 миллиарда и 31,3 миллиарда рублей соответственно. По словам Исаева, в документе налицо прогресс в сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Если в 2013 году на эти цели выделялось 15 млрд рублей, то в следующем году предполагается выделить почти в два раза больше - 29 млрд рублей.

"Я считаю, что в целом эта проблема решена в смысле обеспеченности, сейчас важнее становится вопрос качества. Вопрос импортозамещения будет стоять на первом плане", - пояснил депутат.

Бюджетом фонда предусмотрена индексация выплат с учетом индекса роста потребительских цен, сообщил первый зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ("ЕР").

У "единороссов", впрочем, есть замечание на будущее: фракция считает неверным подход, когда "страхование от несчастных случаев является донором для страхования оплаты больничных листов", сказал Тарасенко. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся откорректировать эту позицию.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что на рассмотрении бюджетов внебюджетных фондов не присутствует их руководство. По его словам, это следует исправить, ведь по мотивам принятия законов могут быть выступления представителей фракций. И их позицию целесообразно зафиксировать руководителям фондов.

Власть Работа власти Экономика Финансы Рынок страхования Законодательная власть Госдума
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