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20.11.2018 07:58
Рубрика: Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о переименовании Внешэкономбанка

Текст: Юлия Кривошапко
Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) изменит свое название на государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Такой законопроект сегодня во втором основном чтении рассмотрит Госдума.
Здание Внешэкономбанка Российской Федерации. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Здание Внешэкономбанка Российской Федерации. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Здание Внешэкономбанка Российской Федерации. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Существующее название не полностью отражает задачи, стоящие перед национальным институтом развития, который должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов", - уточняется в пояснительной записке к поправкам.

Фото: Александр Астафьев/ Пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
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Помимо переименования у ВЭБа появятся новые функции. Банк, возглавляемый экс-первым вице-премьером Игорем Шуваловым, займется координацией и организацией работы институтов развития для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, поддержки экспорта продукции отечественной промышленности и повышения уровня жизни населения.

На встрече с Игорем Шуваловым в октябре президент Владимир Путин напомнил, что правительство приняло решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая предполагает, что государство, за исключением отдельных решений президента и правительства, больше не будет единственным кредитором ВЭБа. Глава государства поставил задачу "научиться работать с крупнейшими кредитными организациями для увеличения их возможностей кредитовать экономику".

Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации Внешэкономбанк Законодательная власть Госдума
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