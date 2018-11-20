Госдума рассмотрит законопроект о переименовании Внешэкономбанка

Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) изменит свое название на государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Такой законопроект сегодня во втором основном чтении рассмотрит Госдума.

"Существующее название не полностью отражает задачи, стоящие перед национальным институтом развития, который должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов", - уточняется в пояснительной записке к поправкам.

Помимо переименования у ВЭБа появятся новые функции. Банк, возглавляемый экс-первым вице-премьером Игорем Шуваловым, займется координацией и организацией работы институтов развития для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, поддержки экспорта продукции отечественной промышленности и повышения уровня жизни населения.

На встрече с Игорем Шуваловым в октябре президент Владимир Путин напомнил, что правительство приняло решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая предполагает, что государство, за исключением отдельных решений президента и правительства, больше не будет единственным кредитором ВЭБа. Глава государства поставил задачу "научиться работать с крупнейшими кредитными организациями для увеличения их возможностей кредитовать экономику".