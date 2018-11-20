Госдума рассмотрит законопроект о переименовании Внешэкономбанка

"Существующее название не полностью отражает задачи, стоящие перед национальным институтом развития, который должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов", - уточняется в пояснительной записке к поправкам.
Помимо переименования у ВЭБа появятся новые функции. Банк, возглавляемый экс-первым вице-премьером Игорем Шуваловым, займется координацией и организацией работы институтов развития для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, поддержки экспорта продукции отечественной промышленности и повышения уровня жизни населения.
На встрече с Игорем Шуваловым в октябре президент Владимир Путин напомнил, что правительство приняло решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая предполагает, что государство, за исключением отдельных решений президента и правительства, больше не будет единственным кредитором ВЭБа. Глава государства поставил задачу "научиться работать с крупнейшими кредитными организациями для увеличения их возможностей кредитовать экономику".