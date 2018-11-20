Госдума окончательно приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов. В расходной части бюджета учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января следующего года на 7,05%, с 2020 года - на 6,6%, с 2021 года - на 6,3%. Законом предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей. Размер данного вида пенсий составит в 2019 году 15 367 рублей, в 2020 году - 16 284 рублей, в 2021 году - 17 212 рублей. К 2024 году, напомним, планируется рост до 20 тысяч рублей.

Социальные пенсии и пенсии с 1 апреля 2019 года вырастут на 2,4%, в 2020 году - на 3,9%, в 2021 году - на 2,7%. Средний размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 тысяч 215 рублей (104,2% к прожиточному минимуму пенсионера).

В доходах фонда, как ранее рассказал глава ПФР Антон Дроздов, учтены денежные средства от реализации конфискованного имущества в рамках борьбы с коррупцией. Расходы и доходы фонда в следующем году будут на одном и том же уровне - 8,6 трлн, при этом отраженный в проекте закона дефицит в объеме 23 млрд рублей носит технический характер.

Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко напомнил о большом общественном резонансе по следам недавней корректировки пенсионной системы: тогда общественному сознанию, по его словам, "пытались внушить, что все это направлено на решение сиюминутных задач нехватки финансовых средств в государстве". Однако бюджет Пенсионного фонда показывает, что это не так, заявил он.

"Трансферты государства не уменьшаются, они как были в районе 3,3 трлн рублей, так и остаются такими в бюджете трехлетки, - подчеркнул Тарасенко. - Предусмотрены также средства на выплату материнского капитала, который с 2020 года предполагается значительно индексировать, и на поддержку государством тех льготных категорий, которые платят пониженные взносы в пенсионную систему".

Планируется, что размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составит 453 026 рублей, в 2020 году - 470 241 рубль, в 2021 году - 489 051 рубль. Расходы на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей запланированы в 2019 году в сумме 26,2 млн рублей.

В 2019 году из бюджета фонда, как предполагается, будут финансироваться социальные программы регионов, связанные со строительством или реконструкцией организаций социального обслуживания.

У "Единой России" есть наметки на будущее по поводу пенсионного бюджета. По словам Тарасенко, фракция намерена работать над корректировкой подходов регрессивной шкалы пенсионных отчислений. Это депутаты обсудят и с руководством ПФР, и с правительством.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что на рассмотрении бюджетов внебюджетных фондов не присутствует их руководство. По его словам, это следует исправить, ведь по мотивам принятия законов могут быть выступления представителей фракций. И их позицию целесообразно зафиксировать руководителям фондов.