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20.11.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Гречка подорожала в два раза

Текст: Евгений Гайва
Цены на дешевевшую до недавнего времени гречку скоро пойдут вверх, рассказала "Российской газете" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Тренд на снижение цен закончился.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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"Гречка перестала дешеветь в звене производства и в опте, что связано с ростом цен на гречиху", - говорит эксперт. Это значит, что производители начали предлагать свой товар оптовикам и переработчикам по более высокой цене. Так, в Алтайском крае от минимальной цены этого сезона в 5,5 тысячи рублей гречиха выросла до 10-10,5 тысячи рублей за тонну, приводит пример эксперт.

Цены пойдут вверх и в рознице. "Вероятно подорожание гречки и в торговых сетях. Однако, учитывая высокое предложение, рост вряд ли будет значительным", - указывает Ирина Глазунова.

Тем временем цены на другую популярную крупу - рис - будут стабильны, сколь-либо значительного роста в перспективе вряд ли стоит ожидать, считает эксперт.

Фото: Александр Ленин/РГ
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Поспособствует этому хороший урожай. "Валовой сбор риса, несмотря на сокращение посевов, будет весьма хорошим, не ниже, чем в прошлом году. Причина - более высокая урожайность", - говорит Ирина Глазунова.

А вот цены на стремительно дорожавшее пшено наконец-то притормозят. Покупатели оказались не готовы к дальнейшему подорожанию крупы, потому рост цен на пшено на крупозаводах и в оптовом звене приостановился, говорит эксперт. "В рознице рост еще сохраняется, но не исключено, что в ближайшее время он также завершится", - отмечает она.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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