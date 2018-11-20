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20.11.2018 19:24
Рубрика: Спорт

"Кубок" для Карена

Хачанова назвали лучшим теннисистом года в России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Карен Хачанов был признан "Игроком года" на церемонии вручения российской национальной теннисной премии "Русский Кубок", которая состоялась в Москве.

Хачанов провел великолепный сезон-2018. В феврале он выиграл на кортах в Марселе, в октябре одержал победу в Москве, а в ноябре завоевал титул на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже, одолев в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Карен закончил год на 11-м месте в мировом рейтинге и в качестве запасного участника съездил на Итоговый чемпионат года в Лондон. После такой ударной концовки года наш теннисист отправился в заслуженный отпуск. Поэтому присутствовать на премии не смог, но прислал видеообращение.

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- Получить это награду - большая честь для меня, - сказал Хачанов. - В следующем сезоне надеюсь продолжать в том же духе и оправдывать ваши надежды.

В 2014 году Хачанов уже получал "Русский Кубок" - в номинации "Юниор года". И пока на самом деле лучше других теннисистов из своего поколения соответствует званию молодой и перспективный спортсмен.

Еще один приз - "За вклад в развитие российского и международного тенниса" - абсолютно заслуженно вручили Михаилу Южному, который на турнире в Санкт-Петербурге в конце сентября объявил о завершении карьеры игрока.

Южный подарил болельщикам яркую победу в финале Кубка Дэвиса в 2002 году. Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде. Играл в четвертьфиналах на всех "Больших шлемах" и дважды добирался до полуфинала на US Open. 13 сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга. Конечно, всего этого он не смог бы добиться без своего наставника Бориса Собкина, который получил "Кубок" в номинации "Тренер на все времена".

Спорт Теннис Игроки
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