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Хитовое видео про кукурузу вызвало бурю в Сети

20.11.2018,  
15:33
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Сети появилось видео о том, как "правильно" есть кукурузу. Ролик разлетелся по соцсетям и стал вирусным.

На кадрах видно, как молодой человек насаживает на деревянную палочку кукурузинки и ест их. Такой способ позволяет есть кукурузу аккуратно, не испачкав руки.

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Ролик посмотрели 8,7 миллиона раз. Пользователи Сети оценили находчивость юноши и признались, что сами никогда бы не додумались до этого.

"Это проще, чем резать ее ножом".

"Моя жизнь изменилась".

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