Хитовое видео про кукурузу вызвало бурю в Сети

В Сети появилось видео о том, как "правильно" есть кукурузу. Ролик разлетелся по соцсетям и стал вирусным.

Eating corn in less messy way pic.twitter.com/Cant2EmOGq — viral viral (@xxlfunny1) 18 ноября 2018 г.

На кадрах видно, как молодой человек насаживает на деревянную палочку кукурузинки и ест их. Такой способ позволяет есть кукурузу аккуратно, не испачкав руки.

Ролик посмотрели 8,7 миллиона раз. Пользователи Сети оценили находчивость юноши и признались, что сами никогда бы не додумались до этого.

@hevv_hevv something easier than cutting it with a knife — Georgie B (@geeb_xo) 18 ноября 2018 г.

"Это проще, чем резать ее ножом".

MY LIFE HAS CHANGED — Hev (@hevv_hevv) 18 ноября 2018 г.

"Моя жизнь изменилась".