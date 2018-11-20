Хитовое видео про кукурузу вызвало бурю в Сети

В Сети появилось видео о том, как "правильно" есть кукурузу. Ролик разлетелся по соцсетям и стал вирусным.
Eating corn in less messy way pic.twitter.com/Cant2EmOGq— viral viral (@xxlfunny1) 18 ноября 2018 г.
На кадрах видно, как молодой человек насаживает на деревянную палочку кукурузинки и ест их. Такой способ позволяет есть кукурузу аккуратно, не испачкав руки.
Ролик посмотрели 8,7 миллиона раз. Пользователи Сети оценили находчивость юноши и признались, что сами никогда бы не додумались до этого.
@hevv_hevv something easier than cutting it with a knife— Georgie B (@geeb_xo) 18 ноября 2018 г.
"Это проще, чем резать ее ножом".
MY LIFE HAS CHANGED— Hev (@hevv_hevv) 18 ноября 2018 г.
"Моя жизнь изменилась".