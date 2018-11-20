Иностранцы, окончившие российские вузы, смогут остаться в России

Министерство внутренних дел России намерено инициировать законодательные изменения, которые значительно упростят пребывание в нашей стране иностранных граждан, окончивших российский вуз или колледж.

Предлагается облегчить получение иностранцами - выпускниками российских вузов и средних специальных учебных заведений разрешений на временное проживание (РВП). Об этом во вторник сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

- Мы предлагаем, чтобы выпускники-иностранцы, окончившие российские вузы и средние специальные учебные заведения, смогли получить РВП. При этом они должны получать РВП без квоты, - заявила представитель МВД.

Она уточнила, что по квоте в настоящее время разрешение на временное проживание получают те, кто имеет близких родственников в России, на основании брака с гражданином РФ и имеющие нетрудоспособных родителей.

Еще одно довольно серьезное послабление планируется посвятить иностранным гражданам, которые долгое время проживают в России. Так, МВД предлагает сделать бессрочным вид на жительство для таких "долгожителей".

"В новом законопроекте мы предусмотрели практически бессрочный вид на жительство", - сказала Валентина Казакова, выступая во вторник на Комитете Госдумы по делам СНГ.

Она пояснила, что это связано с забывчивостью иностранных граждан. Долгие годы проживая у нас, они, по словам представителя МВД, попросту уже забывают продлевать вид на жительство.

МВД хочет, чтобы разрешение на временное проживание иностранцы смогли получать без квоты

- Получается, что гражданин, который постоянно проживает в России, даже, например, получает пенсию, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранца, - пояснила смысл изменений Казакова.

При этом в МВД решили развести понятия - разрешение на временное проживание и вид на жительство. По словам замруководителя главка МВД по вопросам миграции, лицам, желающим связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.

В МВД выразили надежду, что Госдума поддержит предложенные законодательные инициативы.