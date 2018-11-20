Instagram и Facebook "обрушились" в России и других странах

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram. Но их словам, при попытке загрузить ленту новостей появляется сообщение "Сервис недоступен".

Кроме того, пользователи испытывают трудности при добавлении комментариев, загрузке фотографий и других действиях.

Карта сбоев Downdetector свидетельствует о том, что перебои начались как в России, так и в США, странах Латинской Америки, Азии, Австралии. Что стало причиной неполадок, пока неясно. Представители Facebook прокомментировали инцидент - по их словам, специалисты решают проблему. По состоянию на 18:35 MSK проблемы с доступом все еще наблюдались.