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Instagram и Facebook "обрушились" в России и других странах

20.11.2018,  
18:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram. Но их словам, при попытке загрузить ленту новостей появляется сообщение "Сервис недоступен".

Кроме того, пользователи испытывают трудности при добавлении комментариев, загрузке фотографий и других действиях.

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Карта сбоев Downdetector свидетельствует о том, что перебои начались как в России, так и в США, странах Латинской Америки, Азии, Австралии. Что стало причиной неполадок, пока неясно. Представители Facebook прокомментировали инцидент - по их словам, специалисты решают проблему. По состоянию на 18:35 MSK проблемы с доступом все еще наблюдались.

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