Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Причиной послужила сложившаяся ситуация вокруг Гибралтара.

Санчес подчеркнул, что соглашение по Brexit будет заблокировано испанской стороной, если в нем не будет прописано, что Мадрид могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара. По словам политика, о том, что характер подобных переговоров не оговаривается в проекте сделки по Brexit, испанские власти узнали лишь 72 часа назад.

"Если не будет изменений, на данный момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует против Brexit в таком виде", - передает слова Санчеса RTVE.