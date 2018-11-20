В ЦБ рассказали о "сглаживающих инструментах" на случай новых санкций

Банк России располагает набором "сглаживающих инструментов" для того, чтобы сделать менее чувствительными для финансовой системы последствия санкций США в отношении России. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Она не уточнила, что это за инструменты, но пояснила, что они, с одной стороны, дают возможность экономике адаптироваться, с другой стороны - препятствуют развитию рисков финансовой стабильности, сообщают "РИА Новости".

Ранее агентство Bloomberg предположило, что США, скорее всего, не смогут утвердить новый пакет санкций против России до конца 2018 года, так как Конгресс занят решением более важных внутренних вопросов.