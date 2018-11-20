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20.11.2018 20:22
Рубрика: Экономика

Сосиске пропишут ДНК

Качество продуктов можно будет проверить в цифровой базе
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Проверять состав продуктов питания будут с помощью изотопного анализа и ДНК-идентификации. Ученые создают цифровую матрицу эталонных продуктов, с которой станут сравнивать образцы товаров на рынке. Только так в современных условиях можно выявить подделки, считают эксперты. "К концу следующего года мы увидим работающую систему в зоне напитков. Ее можно будет тиражировать на другие отрасли", - пояснил завкафедрой качества и безопасности пищевых продуктов МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арам Галстян. Технологией смогут воспользоваться контролирующие госорганы. Товар сначала будет проверяться по общим показателям, а если появятся сомнения, добавится изотопный анализ и ДНК-технологии, указывает эксперт.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Пока работа продвигается быстрее всего в сфере алкогольной продукции, которую и подделывают довольно часто. Сейчас действует стандарт оценки алкоголя только по изотопам углерода, так же, как и в Европе. Но в России этого стандарта недостаточно, так как на рынке масса фальсификата, говорит старший научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Владислав Семипятный: "Мы готовим новый стандарт оценки алкоголя по трем изотопам - углероду, кислороду и водороду. В следующем году он будет разработан и представлен в Росалкогольрегулирование", - поясняет эксперт. Также разработано программное обеспечение.

Фото: Depositphotos.com
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Введение новых стандартов проверки может кардинально поменять представление о качестве продуктов, которые мы едим. По предварительным оценкам около 70 процентов вполне законно находящегося на рынке коньяка не имеют никакого отношения к этому напитку, приводит пример Семипятный. Но действующими методами выявить подделки невозможно.

Применяемые сейчас технологии и стандарты проверки продуктов отстают от используемых ингредиентов. Производители постоянно придумывают все новые способы обойти установленные требования. Например, они научились обходить методы выявления пальмового масла. Вместо него теперь в кондитерские изделия, молочную продукцию добавляют преобразованные говяжий и свиной жиры, которые никак не выявляются. В хлебе и макаронных изделиях вместо твердой пшеницы используют более дешевые мягкие сорта.

Экономика Товары и цены
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