Качество продуктов можно будет проверить в цифровой базе

Пока работа продвигается быстрее всего в сфере алкогольной продукции, которую и подделывают довольно часто. Сейчас действует стандарт оценки алкоголя только по изотопам углерода, так же, как и в Европе. Но в России этого стандарта недостаточно, так как на рынке масса фальсификата, говорит старший научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Владислав Семипятный: "Мы готовим новый стандарт оценки алкоголя по трем изотопам - углероду, кислороду и водороду. В следующем году он будет разработан и представлен в Росалкогольрегулирование", - поясняет эксперт. Также разработано программное обеспечение.
Введение новых стандартов проверки может кардинально поменять представление о качестве продуктов, которые мы едим. По предварительным оценкам около 70 процентов вполне законно находящегося на рынке коньяка не имеют никакого отношения к этому напитку, приводит пример Семипятный. Но действующими методами выявить подделки невозможно.
Применяемые сейчас технологии и стандарты проверки продуктов отстают от используемых ингредиентов. Производители постоянно придумывают все новые способы обойти установленные требования. Например, они научились обходить методы выявления пальмового масла. Вместо него теперь в кондитерские изделия, молочную продукцию добавляют преобразованные говяжий и свиной жиры, которые никак не выявляются. В хлебе и макаронных изделиях вместо твердой пшеницы используют более дешевые мягкие сорта.