На наших глазах происходит невиданное: обреченные на вымирание тигры и леопарды возрождаются. Не сами по себе, а благодаря заботе государства и труду людей, сумевших стать в этом деле волшебниками.

На земле нет ничего абсолютно защищенного. Все живое, что согласилось соседствовать с нами, выжило в миллионнолетней смертельной схватке с себе подобными, которую уважаемый дедушка Чарлз Дарвин окрестил борьбой видов. Или естественным отбором. Отобрались самые умные и сильные.

Свинцовая метка

В России еще в конце XIX - начале XX века тигр числился в списке охотничьей добычи. А как же: ведь амурский (уссурийский) тигр - самый крупный из семейства кошачьих, самый дорогой товар на рынке особых услуг, прежде всего на восточных рынках. И самый престижный трофей для любого охотника.

Эта чудовищная любовь обернулась для него свинцовой, посмертной меткой. А человек с ружьем, когда ему все дозволено, неукротимый истребитель братьев своих меньших, знает: их бей, режь, ешь - сдачи не получишь. В результате к началу 30-х годов прошлого столетия в России (Советском Союзе) тигров осталось 20-30 особей.

С конца 1940-х годов ситуация стала меняться. Правительство СССР приняло несколько постановлений: запрет охоты на тигров, отлова тигрят и другие. И уже через пятнадцать - двадцать лет численность амурских тигров возросла до 90-100 особей.

"Красная книга РФ", выпущенная в 2001 году, то есть семнадцать лет назад, трагедию амурского тигра определяет несколькими предложениями.

"...До 1990 года включительно по-прежнему высокой оставалась численность (тигров) в густонаселенных южных районах Приморского края (1-2 особи на 1000 квадратных километров) в районе Лазовского, Уссурийского заповедников и на Борисовском плато. Этому способствовала высокая численность пятнистых оленей, характерная для этих мест. (Заметим: не милость человека оказалась спасительной для тигра, а обильная дичь для охоты.)

Зимой 1995/96 года проведен наиболее детальный учет тигра на всей заселенной им территории Приморского и Хабаровского краев. По его итогам общая численность тигра оценена в 415-476 особей, в том числе взрослых 330-371 голов".

Я усомнился в написанном. Недавно один деятель приводил иную статистику, кляня советскую власть за истребление тигров. Он называл количество в 25-30 тигров, перешагнувших порог тысячелетия. Вроде бы знающий человек.

Изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ, усилили ответственность за незаконное добывание тигров и ввели уголовную ответственность за содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу тигра

- Нет, - развел мои сомнения Амирхан Магомедович Амирханов, исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора и заместитель председателя Главной редакционной коллегии "Красной книги РФ". - Никогда количество наших тигров не опускалось так низко.

- А как же "плачевное состояние"?

- Оно было в сезонах 1991-1993 годов. Тогда браконьерами только в Приморском краев было убито более 70 тигров.

- Более семидесяти за два года?! За два сезона отстреляли весь приплод восьмидесятых годов! Вы не ошибаетесь?

- К сожалению, нет, тогда вывоз шкур тигра, костей, внутренних частей и мяса в Корею, Китай, Японию, Таиланд, Тайвань шел чуть ли не открыто. Шел и безудержный отстрел диких копытных, особенно кабана, кабарги. Тем самым была подорвана кормовая база диких кошек.

- Мы в этом процессе истребления братьев наших меньших стали запевалами?

- Спрос рождает предложение. Мы тут не были зачинателями, скорее - варварскими подражателями. Ведь нынче на Земле удалось с трудом сохранить шесть подвидов тигра: амурского, бенгальского, индокитайского, малайского, с островов Суматры и южно-китайского.

- А какие ушли в небытие?

- Три подвида: балтийский - в 1937 году, каспийский - в конце 1960-х, яванский - в 1980-е годы. А мировая популяция тигров сократилась со 100 тысяч голов до трех с половиной тысяч особей за последние 100 лет.

- Постаралось благородное человечество в лице охотников и браконьеров.

- Да уж. Не промахнулись...

- Тем более мы должны поклониться в пояс тем, кто сегодня добился обнадеживающих результатов.

Но и не только браконьеры виноваты в бедах тигра. Условия выживания диктуют свою статистику.

- Из трех тигрят, - приводит пример Амирхан Амирханов, - выживает один.

- И у нас?! - с надеждой протестую я.

Охотничьи угодья

95 процентов мировой популяции амурского тигра сосредоточено в России. Сколько их поштучно? В 2015 году провели сплошной единовременный учет. Результат вселил надежду: 523-540 тигров попали в эту перепись. 417-425 особей обитают на просторах Приморского края, 100-109 голов - в Хабаровском и 11 - в Еврейской автономной области. Еще пара зверей отметилась в Амурской области.

И эти территории постоянно расширяются. С 2010 по 2015 год в России создано семь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 1,53 миллиона гектаров. Сюда вошли национальный парк "Земля леопарда" и региональный заказник "Среднеуссурийский". И тот, и другой имеют особое задание: сохранить группировку амурского тигра на землях, граничащих с Китаем. Национальный парк "Бикин" - самый крупный в ареале амурского тигра. Всего в ареале тигра находится, таким образом, 39 особо охраняемых природных территорий общей площадью около 7,7 миллиона гектаров (или 47 тысяч квадратных километров). На этих же землях растет корейский кедр и монгольский дуб, занесенные в международные списки исчезающих видов. Запрет на их рубку способствовал сохранению основы кормовой базы тигров - кабана.

- Каждому тигру-самцу, чтобы нормально жить, нужна территория в 1000 квадратных километров, - говорит Амирханов. - 550 (округлим), амурским тиграм вынь да положь 550 тысяч квадратных километров охотничьих угодий. Много это или мало, считайте сами. Например, Франция занимает в Европе 551 тысячу квадратных километров, Великобритания 244 тысячи квадратных километров.

Именно охотничьих угодий. Ибо кормовая база тигра: олень пятнистый, изюбрь, кабан, кабарга, косуля. И на этих угодьях чтоб копытных зверей проживало 5-10 особей на 1000 гектаров леса, иначе тигры переключатся на домашний скот. Борьба за выживание на этой территории идет не на жизнь, а на смерть. И это не просто слова. Вот сводка за 2017 год по Приморскому краю. Незаконно браконьерами уничтожено косуль - 15, кабанов - 9, оленей пятнистых - 12, изюбрей - 4. Это минус из продовольственной программы тигра, леопарда и медведей. (Но это только то, что зафиксировано инспекторами охотохраны.)

Мы обязались восстановить русскую семью тигра к 2022 году до 500 голов. В 2018 году перепись показала, что в приамурской тайге обитает более пятисот диких кошек

Знакомя меня с этой статистикой, Амирханов просит учесть и ежегодные пожары на тысячах гектарах леса, в которых погибают и уникальная тайга, и звери, и птицы, и все живое.

Но ведь известны люди, пустившие пал по тайге, чтобы выжечь следы административного воровства, которое братается с браконьерским, засыпать их пеплом; известны так называемые vip-охотники, ублажающие свою душу отстрелом краснокнижных братьев наших меньших, в том числе тигров и леопардов, не говоря уже о кабарге; вон недавно и еще один борец за законность и справедливость отметился на этом поприще - с вертолетом - и опять замяли, зажевали вопиющий вызов справедливому демократическому обществу. Автор же идеи "призовой" vip-охоты (сам, естественно, из этого узкого круга) уже выступает в роли защитника исчезающего мира. Может, перековался, может, совесть заела. Нет, оказывается, хорошо зарабатывает на этой теме.

Но опять-таки, Амирханов всегда подчеркивает: лицензию на отлов (ни в коем случае не на отстрел!) краснокнижных зверей дает исключительно Министерство природных ресурсов и экологии России. А оно этот ответственный шаг согласовывает и с учеными, и природоохранными отечественными и общеевропейскими организациями. И завершает ответственный процесс правительство РФ.

Но стреляют... и на Алтае, и на Чукотке, и вокруг Байкала, и в Бурятии, и в европейской части России. Очень достойные люди. Попробуй, привлеки... В прошлом году только в Приморском крае браконьеры покушались на жизнь шести инспекторов. Они изъяли 39 стволов нарезного оружия и более 80 - гладкоствольного.

Человек - главная угроза

- Перевели ли в нашем законодательстве ответственность вообще - в персональную?

- Да, изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ, не только существенно усилили ответственность за незаконное добывание тигров, но и ввели уголовную ответственность за содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу тигра. Такая же кара предусмотрена за контрабанду частей зверя.

- Кара по нашему УК сильнее, чем у соседей?

- К сожалению... У соседей за это можно угодить за решетку на семь лет, при этом уплатить и штраф до 1 000 000 рублей. В Китае пошли еще дальше. За аналогичные преступления - 10 лет тюрьмы, штрафы с конфискацией имущества. А за контрабанду могут дать и пожизненный срок.

Никуда не денешься, но главной угрозой для населения лесов, в том числе и амурского тигра, остается человек: ежегодно браконьеры истребляют до 20 особей.

Лесная стража

Казалось бы, в последние годы, когда процессу восстановления тигра по инициативе сверху было придано всероссийское звучание и размах, с незаконными уничтожениями зверя было покончено. Но убийство тигра в 2018 году, показанное по телевидению, говорит об обратном: охрану амурского тигра надо совершенствовать, чтобы браконьер вспомнил и о своей шкуре.

Неудивительно, что у охотнадзора Приморского края появились иные удивительные функции и задачи. А именно.

Десять оперативных антибраконьерских групп, две группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком. Да, да: к тигру, леопарду, медведю здесь теперь относятся не как к призу за меткую стрельбу по живым целям, а как к партнерам по проживанию на сопредельных территориях. Это именно такой подход, о котором мы мечтали долгие годы.

А если нет в наличии конфликтов? Ну и слава богу. Работы у инспекторов не убавится - территория нашего особого внимания - не забывайте! - равна территории крупнейшего западноевропейского государства. И в каждом уголке той колоссальной территории находятся любители пострелять.

- Амирхан Магомедович, в "Красную книгу РФ" занесли 255 персон, которые без заботливой помощи человека могут исчезнуть. Сейчас готовится новое издание "Красной книги". В ней раздел бедствующих видов будет сокращен или расширен?

- Работа в завершающей стадии. Что касается видов животных, которым требуется наше особое внимание, то этот раздел претерпит изменения. Но вряд ли будет сокращен.

- Тигр в нем останется?

- Скорее всего, останется.

- А байкальский осетр, кабарга...

- И они тоже. У амурского тигра, благодаря особому вниманию государства и общественности жизнь вроде пошла на лад. И можно было бы выпустить его на волю из Красной книги. Но успех надо закрепить. Я бы оставил его в зоне особого внимания еще на десять - пятнадцать лет. Но... Как решит ученая комиссия. Вообще-то мы тигру оказали такую поддержку, какую еще ни кому из краснокнижников не оказывали.

Дорогие уроки

Широко известно, что экологический Центр "Амурского тигра" - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом. Активное участие в этой акции спасения принимает спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Центр живет и действует без бюджетного финансирования. Спонсорская поддержка организаций и частных лиц - вот его финансово-экономическая база.

Анализ показал, что комплексную работу по спасению тигра надо начинать с переоснащения служб охотнадзора в ареале тигра. Начали с транспортных средств. В 2017 году Центр передал охотохране Приамурья:

Высокопроходимых автомобилей - 14, снегоболотоходов - 12, снегоходов - 13, грузовик "КАМАЗ" - 1, прицепы к нему - 3, горюче-смазочных материалов - 63 тонны, спецодежду - 270 единиц, камеры наблюдения, видеорегистраторы и навигаторы - 33 комплекта, генераторов - 10

Но прежде всего надо бы обратить внимание на зарплату. Как и заведено у людей. Обратили. У инспекторов она ныне около 60 тысяч рублей в месяц. Плюс премиальные за хорошую службу: 1 469 320 рублей вышло в 2017 году.

А может, по другому поставить вопрос: почему невелико наше денежное вознаграждение по сравнению с уссурийским?

Хотя есть и другой критерий. "В основе работы охотнадзора на территориях "Амурского тигра" лежат природоохранные рейды по всему ареалу зверя. В ходе каждого такого рейда инспекторы преодолевают около 300 километров. В 2017 году таких рейдов было 4: на 617, 634, 635 и 633 километра. Именно преодолевают: в уссурийской тайге асфальта нет. Как ныне говорят, нехило.

В том же году энтузиасты "Амурского тигра" пришли к решению: надо создавать сеть научно-природоохранных станций. Ныне она уже состоит из 10 кордонов: по одному в десяти "тигриных" районах. Расстояние между станциями в среднем 200 километров. На территории каждой станции три строения: жилой дом, гараж с мастерской, баня. И оборудование: автопикап, 1-2 квадроцикла, 1-2 снегохода, лодка, электрогенератор/солнечная станция, научное и природоохранное оборудование, технический и бытовой инвентарь. Площадь каждой такой станции - 12 соток, дом - 100 кв. м, баня - 61 кв. м, гараж - 86 кв. м.

Что касается задач специалистов таких станций - опять на удивление: поддерживать высокую численность копытных животных в ключевых местах обитания тигра. Думаю, не стоит объяснять, зачем такая переориентировка: умный сам поймет, а дурак газет не читает.

О конфликтных ситуациях "человек-зверь": в 2017 году фермерам и организациям выдана денежная компенсация за 4 бычков, двух оленей и корову с лошадью.

Тигры - не браконьеры, на людей не нападают. Между тем в прошлом году от рук браконьеров пострадали шесть инспекторов.

Уроки комплексного подхода к решению сложных (и чего греха таить, дорогостоящих) природно-экологических проблем, что дает нам Центр "Амурский тигр", дорогого стоят.

Рука Москвы - навстречу тигру

Итак, в июне 2008 года Всемирный банк, Глобальный экологический фонд и Смитсоновский институт вместе с партнерами выступили с инициативой: объединить усилия стран ареала обитания тигра (САТ), чтобы спасти тигра от... людей. И уже в апреле 2009 года в Таиланде на международном совещании "Забытый кризис" представители 21 страны призвали в принятом манифесте усилить борьбу с преступлениями против живой природы и, в частности, с незаконной торговлей дикими животными и их частями (дериватами). В том же году в Катманду на Глобальном совещании по спасению тигра были выработаны и приняты конкретные рекомендации. Перечисляя их, Амирхан Магомедович, как активный участник этих процессов, особо подчеркивает следующие решения:

- прекратить реализацию проектов строительства на ключевых территориях размножения тигра;

- запретить финансовым организациям финансирование таких проектов, если они оказывают неблагоприятное воздействие на состояние наиболее уязвимых местообитаний тигра.

И даже идти на "добровольные переселения людей с использованием стимулов, щедрых компенсаций, чтобы обеспечить неприкосновенность ключевых, наиболее уязвимых местообитаний тигра".

- Наша подпись есть под этим документом? - спрашиваю Амирханова.

- Есть. И не только под этим. Россия сама предлагает перспективные проекты. Взять хотя бы Центр "Амурский тигр".

- Ну и как с выполнением?

Он сдержанно отвечает:

- Все в порядке.

- А если конкретно, в цифрах?

- Мы обязались восстановить русскую семью тигра к 2022 году до 500 голов. В 2018 году перепись показала, что в приамурской тайге обитает более 500 диких кошек.

- Можно сказать, что со зверьем разобрались?

- Да, работа пошла по всем линиям.

- Теперь бы с браконьерами леса так же эффективно разобраться...

Филиппа и Владик

Тигриная история, которую сейчас "пишут" в Дальневосточном центре "Амурского тигра", интересна и поучительна для старого и малого. Вот одна из первых ее страниц.

...Жители села Филипповка Приморского края были разбужены заполошным собачьим лаем. Оказалось: переполох устроила большая кошка, шаря по задворкам. Пригляделись: так это же тигренок, голодный и беззащитный, вышел к людям... Пятимесячного беспомощного тигренка, похоже, лишили матери браконьеры. Малыша отловили, накормили и переправили в центр реабилитации зверей Приморского края. За ней закрепилось имя Филиппа - так ее назвали жители Филипповки.

Полтора года спустя, в апреле 2017-го, повзрослевшая тигрица Филиппа, ловкая, упитанная и сильная, ушла в тайгу в заказник "Дичун". Подобная же история приключилась и с тигренком Владиком.

Но для Филиппы и Владика есть ответственное поручение специалистов и ученых: их "охомутали" ошейниками с GPS-модулем, чтобы получить новую информацию о жизни тигров. Первая информация от Владика поставила всех в тупик: он пошел по кругу на сотни километров. Похоже, чтобы пометить свои владения. Ай да мужик!

Однова живем

Наш мир вместе с атмосферой, гидросферой и биосферой - это живой природный комплекс. Он не должен быть ни дырявым, ни с прорехами, ни кособоким, косоруким и хромым; ни объедаться до отрыжек, ни опускаться до голодомора, ни отмирать на корню. Если такое случается, значит, кто-то в нашем мире до сих пор не понял: Вселенная - Творец, создавшая этот мир в самом укромном уголке Млечного Пути, предусмотрела все, абсолютно все для нашего выживания и развития: так получилось. Как получилось с нашим миром.

Мы зря презрительно хмыкаем, обнажая свое невежество, когда ученые говорят нам об этом: мол, однова живем. По законам тех созидающих сил Вселенной живет все и на нашей Земле: эти силы мудрее и сильнее, настолько превосходнее, что способны управлять мирами, разрушать их и воссоздавать вновь. Этот принцип всемогущества проявляется и на нашей планете. Он контролирует нам во благо наш мозг и возможности нашего познания, подавая сигнал: не покушайтесь на прерогативы Создателя.

Мы - глухие, что ли? Или глупые настолько, что надеемся: вот завтра наедимся и напьемся, отоспимся и отлежимся, засучим рукава и... Завтра для Вселенной будет всегда, но во Вселенной оно для кого-то и не будет. Как и на Земле.

Ученые все чаще ставят вопрос так: а сколько нужно девственной территории для животного мира Земли? Наподобие того, как мы считаем территорию пастбищ для выпаса скота. Ведь в тайге, горах, джунглях у каждого, имеющего от Бога право на выживание, должна быть своя территория, подвластная ему. Аксиома. Как у тигра, леопарда, снежного барса, соболя, бобра, медведя, аиста и скворца... Наша Земля Богом обречена на сожительство, иначе на реализацию принципа "каждой твари - по паре" территории не хватит.

Мы в этих заметках старались развенчать живучую легенду: все во времени исчезает без следа. Наша история утверждает: да, исчезает неверие, но обретает бессмертие возрождение, сотворенное людьми.