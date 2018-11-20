Вот факты. Сахалин: учительница русского языка и литературы унижает девочку перед всем классом, называет ее "приемной" из-за дырки в кофте. Оренбург: учитель физкультуры надел на голову третьеклассника плавки. Томская область: учительница ударила второклассника головой о парту, став фигурантом уголовного дела. Но самое тиражируемое видео последних недель - из Комсомольска-на-Амуре.
Педагог высшей категории с 24-летним стажем работы, догоняя ребенка, гневно спрашивает: "Я тебе кто? Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?" И отвешивает мальчику тяжелые затрещины. Впрочем, сам ребенок также пытается дать сдачу взрослому человеку.
Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям. Реакция на отнюдь не педагогическое поведение учителя не заставила себя долго ждать. В министерстве образования и науки края начали проверку произошедшего, а педагога отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.
- По факту, который произошел в школе № 37 города Комсомольска-на-Амуре, сейчас проводится служебное расследование. Для помощи педагогическому коллективу и управлению образования командированы психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Хабаровска, - заявили в минобрнауки края.
В ведомстве добавили: учительница характеризуется только с положительной стороны и никогда раньше себе такого не позволяла. В этой школе работает более десяти лет.
На защиту педагога встали и многие из родителей одноклассников пострадавшего. Если верить сообщениям на местном форуме, девятилетний мальчик - настоящая гроза школы. Матерится, обзывает учителей и сверстников, бьет сестру. "Учительница просто сорвалась", - говорят они.
Между тем дело не ограничилось служебной проверкой. Уголовное дело по факту случившегося завел Следственный комитет. Следствие выяснит, какие условия жизни и воспитания ребенка в семье, даст оценку действиям (или бездействию) должных лиц школы, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Физическое или какое-либо другое насилие в школе недопустимо: это факт, который должен быть непреложным. Но также очевидно, что нельзя клеймить человека, не разобравшись, не рассмотрев случай со всех сторон. Проблема, к сожалению, системная. И, наказав лишь одного виновника, ее не решить.
- К сожалению, когда судит толпа, она не взвешивает рационально все плюсы и минусы, не анализирует ситуацию или образовательные результаты, не разбирается в сложных отношениях участников конфликта. Толпа сразу навешивает ярлыки, ищет и клеймит виновников. Оградить как учителя, так и ребенка от такой массовой травли чрезвычайно сложно, - считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Мы живем в новом "стеклянном доме" - в условиях тотальной информационной прозрачности. Когда любое твое слово, любой поступок ученик может снять на видео и выложить в соцсеть. Это не хорошо и не плохо - это данность, от которой уже никуда не деться. Единственный способ избежать подобных случаев, на мой взгляд, это создать внутри педагогического коллектива неформальный "кодекс чести" - список норм культурного поведения, утверждающий уважительное отношение к ученикам, коллегам, родителям. Это должно быть в каждой школе, в каждом колледже или вузе, даже в каждом детском саду. Потому что никакая инициатива "сверху" не поможет: эффективны только внутренние нормы, которые "растут" в людях достаточно долго.
За учительницу из Комсомольска-на-Амуре вступились не только родители: под петицией, призывающей освободить педагога от уголовной ответственности, уже более тысячи подписей.
И все-таки, почему так происходит? Почему учителя все чаще срываются, попадают в безвыходные ситуации? С одной стороны, в течение 30 лет шел "двойной отрицательный отбор", когда в педвузы шли далеко не самые сильные абитуриенты. А потом в школы шли выпускники, которые не смогли найти более денежную работу. Ситуация начала исправляться только в последние годы.
Дети тоже изменились? Или у них в руках просто появились камеры? По данным ежегодного мониторинга эффективности школы РАНХиГС, большинство педагогов (61 процент) видят снижение уважения школьников к взрослым. А треть прямо говорят об ухудшении поведения школьников.
По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. Агрессивное отношение подростков связано с желанием повысить авторитет в глазах одноклассников. И что особенно тревожно, учителя с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще. Работать в таких условиях никто в педагогических вузах не учит...
Не самая высокая зарплата, огромная ответственность и нагрузки: для многих регионов типичная ситуация, когда в классе на одного учителя - 35 детей и более. Добавьте сюда бесконечное количество бюрократических отчетов, требование руководства показать определенный образовательный результат, работу на полторы-две ставки. И - чувство вседозволенности у детей. Отсюда и срывы, и профессиональное выгорание. Ситуацию может переломить только системный подход: достойная зарплата, комфортные, современные условия труда и чувство защищенности.
- Мы крайне негативно относимся к подобным случаям, изучаем ситуацию в каждом учреждении. И могу сказать, что проблема профессионального выгорания - это не пустые слова и не попытка расписаться в бессилии, это реальный факт, - говорит зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Необходимо создать систему мер поддержки, профессиональной реабилитации учителей. Причем нужны специальные научные исследования негативных факторов, которые влияют на работу учителей, и разработать средства профилактики. Это государственная задача.
- С этической точки зрения подобное поведение учителей абсолютно непрофессионально. Мы понимаем, как важно сейчас наладить в школе работу психологических служб, профилактику подобных случаев, - говорит замдиректора департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами минпросвещения Светлана Ермакова. - Не случайно в рамках новой модели аттестации педагогов мы говорим о психолого-педагогических и коммуникативных компетенциях. Потому что этим учителям их явно не хватило.
Напомним, новая модель аттестации учителей будет утверждена в 2020 году. Она позволит оценить уровень квалификации педагога по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной. Кроме того, в каждом регионе будут созданы центры непрерывного развития профессионального педагогического мастерства. Но будет ли этих мер достаточно?
Татьяна Суздальницкая, мама двоих детей, член экспертно-консультативного совета родительский общественности при Департаменте образования Москвы и Союза писателей России:
- Жестокость в школах - сложнейшая, многогранная проблема. И ученики, и учителя настолько сегодня загружены, что живут в состоянии хронического стресса. Отсюда и вспышки агрессии, еще более жестокие и более частые, чем это было в наше время. И все это - в ситуации полной и взаимной беззащитности друг перед другом. Как часто бывает невозможно доказать, что учитель унижает ребенка, так и у учителя нет никаких реальных инструментов привлечь к ответу хулигана, который терроризирует весь класс. Отделы предупреждения правонарушений несовершеннолетних работают неэффективно. Ну проведут они беседу, ну пошлет их всех этот подросток подальше - и продолжит измываться над всеми: одноклассниками, учителями, родителями.Первая реакция, которая появляется при просмотре нашумевшего видео из Комсомольска-на-Амуре: ах, бедный ребенок. Но с другой стороны, я представляю, как нужно было довести педагога, чтобы он решился на такой шаг. Должна быть разработана система, когда у педсовета и родительского комитета появились бы реальные механизмы защиты. Чтобы за систематические и многочисленные нарушения опасного ученика можно было исключить из школы, перевести на домашнее обучение. А в отношении родителей за их бездействие - привлекать органы опеки.
Подготовила Ксения Колесникова.
Ольга Маховская, психолог, автор книги для родителей "Думай, как ребенок, поступай, как взрослый":
- Будущим педагогам я бы читала курс "Психология наказания" - о том, что происходит с ребенком, когда его наказывают. Что с ним происходит в момент, пока на него орут. Через полчаса, когда он перестал плакать или возмущаться. Вечером, когда ему добавляют родители. Ночью, когда его мучают кошмары. Что происходит с ним завтра и через 20 лет - когда распадается союз с любимым человеком только потому, что тот повысил голос, и началось... В отличие от родительских наказаний школьные чаще всего происходят на виду у всего класса. Молчание одноклассников обычно расценивается жертвой как согласие и поддержка, "хор" в древней как Греция трагедии - многократное усиление. В результате возникает эффект лапидации, побиения камнями.В оправдание педагогов, работу которых сегодня мало охотников вершить, могу только с горечью заметить - их точно так же публично, на педсоветах, распекают.
Марина Рослякова, школьный психолог:
- Я думаю, что не бывает трудных детей. Есть дети, которым трудно. Это ребята, которым не хватает родительской любви и внимания. Это дети с психоневрологическими заболеваниями, которым сложно общаться со сверстниками. Таким школьникам необходимо грамотное сопровождение педагогов и их поддержка. Работать педагогам с ними нужно прежде всего не кулаками или криком, а словом. Их этому, хочу заметить, специально обучают в институте. Не получается? Это непрофессионализм. Уходи из школы. С другой стороны, дети сейчас пошли немного другие. Они с раннего возраста знают свои права и часто намеренно провоцируют учителей, ощущая свою безнаказанность. Поэтому учителя вынуждены "защищаться".
Подготовили Елена Яковлева, Юлия Гарднер.
Телесные наказания применяют в южнокорейских школах: за серьезные нарушения учитель может нанести несколько ударов специальной палкой по ягодицам ученика.
В Сингапуре для поддержания дисциплины среди мальчиков на уроках может использоваться легкая ротанговая трость.
Наказывают детей и в некоторых штатах США. Например, в школах Алабамы, Арканзаса, Джорджии. Для этого чаще всего используют специальную "шлепалку".
Но в большинстве случаев, как в США, так и в Канаде, самым тяжелым наказанием считается временный запрет посещать школу. При этом если ребенка наказали из-за непослушания во время урока, родители обязаны показать хулигана психотерапевту.