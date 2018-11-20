Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше

Военные объект США вблизи российских границ воспринимается Москвой как угроза, на которую РФ не может не ответить, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так сенатор прокомментировал РИА Новости слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что создание американской военной базы в Польше - вопрос решенный.

"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно", - цитирует агентство слова парламентария.

Клинцевич подчеркнул, что Россия не может игнорировать размещение базы США будет "вблизи наших границ и Союзного государства". Тем более, что США уже не маскируют свое военное присутствие в Восточной Европе необходимостью сдерживания Ирана, как это было ранее.

Российская сторона, добавил он, неоднократно предупреждала о том, что население стран, где будут появляться базы США, подвергнется "очень серьезной опасности, если в отношении России с этих баз будут проводиться агрессивные действия".