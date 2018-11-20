Конкурсы "Россия - страна возможностей" охватили более миллиона человек

Больше миллиона заявок поступило на конкурсы платформы "Россия - страна возможностей”. Так, на конкурс "Лидеры России” заявилось 227 тысяч человек, на проект "Мой первый бизнес” - 640 тысяч школьников, на олимпиаду "Я профессионал” - 430 тысяч студентов. Организаторы отмечают, что в этом году число участников на всех проектах значительно превысило прошлогодние результаты.

"На 20 ноября число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов АНО "Россия - страна возможностей", превысило 1,2 миллиона. Отмечу, что заявочная кампания некоторых проектов еще не завершилась. Продолжается регистрация на участие в студенческой олимпиаде "Я - профессионал" и конкурсе "Мой первый бизнес", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей” была создана в мае прошлого года по инициативе президента. На сегодняшний день, она объединяет 15 проектов. Все они призваны повысить социальную мобильность, создать эффективные кадровые лифты и помочь в личной и профессиональной самореализации граждан.