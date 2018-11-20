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20.11.2018 00:24
Рубрика: Экономика

Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов

Текст: Марина Гусенко

Биткоин стал стоить дешевле пяти тысяч долларов. Таким образом криптовалюта обновила минимум октября прошлого года. Об этом говорится на сайте Coinmarketcap.

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Там высчитана средняя цена этой криптовалюты на 20 биржах на 22.53 по московскому времени. Она составила 4,987 тысячи долларов - понижение на 11,26 процента.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 11,49 процента. За него стали давать 5,033 тысячи долларов.

Как отмечается, капитализация рынка криптовалют насчитывает 164,68 миллиарда долларов. Биткоин занимает 52,5 процента на этом рынке.

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