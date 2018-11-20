Новости

В московском метро произошел технический сбой 21:04
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 21:02
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20:51
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20:30
США ввели санкции против двух российских компаний 20:29
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20:24
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20:18
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20:06
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 19:55
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 19:44
Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы 19:39
Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН 18:44
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 18:41
В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице 18:39
Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг" 18:38
В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников 18:33
Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше 18:27
На Кубани поймали вора, совершившего 28 краж 18:24
Видео: КНДР взорвала 10 блок-постов на межкорейской границе 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 19:44
Рубрика: Общество

Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста

Текст: Галина Мисливская

Сенатор Екатерина Лахова считает, что журналисты неверно передали ее слова о размере прожиточного минимума.

Ранее в СМИ появилось заявление Лаховой, в котором она якобы выступила против предложения об увеличении прожиточного минимума до 20 тысяч рублей и потребительской корзины до 10 тысяч, назвав эти инициативы популистскими.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента

"Я начала читать, ну, вообще галиматья", - сказала она ТАСС. Сенатор утверждает, что ничего подобного не говорила. "У меня в разговоре с журналистом вообще слов про 10 тысяч рублей не было", - заявила она.

Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это нереально. "Я в качестве примера сказала, что, когда сама сажусь на гречневую диету, на следующий день хочется уже другого, и еще раз хотела подчеркнуть, что для этого нужны деньги", - сказала она.

Парламентарий объяснила также приписываемые ей слова о том, что в войну люди выживали без всяких потребительских корзин.

"Что касается участников войны, я их привела в качестве примера, - сказала она. - Я восторгаюсь этими людьми, которым сейчас по 80 с лишним лет, как они выживали, как они побеждали. Жили в холоде и в голоде. У меня даже слова не было про потребительскую корзину и прожиточный минимум".

Фото: Depositphotos.com
Прожиточный минимум может вырасти на треть

Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор. "Я такого даже не говорила. Это вырванные из контекста слова", - сказала она и посетовала, что некоторые журналисты "работают как умеют и пытаются привлечь к себе внимание" подобными новостями.

Общество СМИ и соцсети Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Совет Федерации Прожиточный минимум
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов