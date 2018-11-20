Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста

Сенатор Екатерина Лахова считает, что журналисты неверно передали ее слова о размере прожиточного минимума.

Ранее в СМИ появилось заявление Лаховой, в котором она якобы выступила против предложения об увеличении прожиточного минимума до 20 тысяч рублей и потребительской корзины до 10 тысяч, назвав эти инициативы популистскими.

"Я начала читать, ну, вообще галиматья", - сказала она ТАСС. Сенатор утверждает, что ничего подобного не говорила. "У меня в разговоре с журналистом вообще слов про 10 тысяч рублей не было", - заявила она.

Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это нереально. "Я в качестве примера сказала, что, когда сама сажусь на гречневую диету, на следующий день хочется уже другого, и еще раз хотела подчеркнуть, что для этого нужны деньги", - сказала она.

Парламентарий объяснила также приписываемые ей слова о том, что в войну люди выживали без всяких потребительских корзин.

"Что касается участников войны, я их привела в качестве примера, - сказала она. - Я восторгаюсь этими людьми, которым сейчас по 80 с лишним лет, как они выживали, как они побеждали. Жили в холоде и в голоде. У меня даже слова не было про потребительскую корзину и прожиточный минимум".

Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор. "Я такого даже не говорила. Это вырванные из контекста слова", - сказала она и посетовала, что некоторые журналисты "работают как умеют и пытаются привлечь к себе внимание" подобными новостями.