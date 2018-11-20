Лавров назвал авантюрой попытки Лондона расширить мандат ОЗХО

Попытки наделить технический секретариат ОЗХО атрибутивными функциями являются авантюрой. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам в Москве.

"Примером нечистоплотной линии являются авантюрные попытки наделить технический, подчеркиваю, технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя - это грубейшее нарушение Конвенции по запрещению химического оружия", - также отметил Лавров, подчеркнув, что подобные намерения противоречат позиции большинства стран-участниц Конвенции.

Напомним, ранее сообщалось, что Лондон после инцидента в Солсбери предложил расширить полномочия ОЗХО, чтобы организация смогла самостоятельно (без расследования, суда и мандатов ООН, - прим. "РГ") определять виновных в применении запрещенных отравляющих веществ. Россия и Иран не поддержали британскую инициативу. Позднее Москва и Пекин предложили создать рабочую группу, которая даст оценку решению о расширении мандата ОЗХО.

Однако члены Конференции стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия это предложение не поддержали.