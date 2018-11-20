Лавров: От США можно ожидать новых неадекватных шагов

В Москве уверены, что от США можно ждать новых "неадекватных действий" по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам.

По словам главы МИД РФ, любые попытки американского главы Дональда Трампа наладить какие-то устойчивые контакты и жизнеспособные каналы связи с Москвой, особенно если речь идет о необходимости совместно решать назревшие проблемы, сталкиваются с противодействием. В частности, эти попытки президента США блокируются теми политическими силами, которые продолжают по инерции придерживаться подхода прежней администрации Белого дома к отношениям с РФ.

Сергей Лавров прокомментировал также инициативы блока западных стран по реформированию Организации по запрещению химического оружия. Напомним, что ряд участников ОЗХО пытаются наделить ее технический секретариат правом определять виновных в нарушениях Конвенции по запрещению химоружия, иначе говоря - в химатаках. В Москве считают, что эта акция носит политический характер и станет вторжением в непосредственную и исключительную компетенцию Совета Безопасности ООН.