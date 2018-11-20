Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз

Иллюстрированный каталог Otto с предложением товаров из мира моды, техники, спорта и разнообразных аксессуаров сезона весны/лета 2019 на 656 страницах отпечатают 22 ноября в типографии Гамбурга в последний раз. Тем самым завершится эпоха объединяющего людей продукта времен экономического чуда в Германии, пишет деловое издание WirtschaftsWoche.

"Наши клиенты сами упразднили бумажную версию каталога, они все меньше им пользуются и уже давно работают с нами в цифровом пространстве", - заявил руководитель розничной торговли компании Otto Марк Опельт. По его словам, лишь три процента пользователей заказывают товары при помощи писем, телефона или специальных каталожных карточек.

Опельт напомнил, что легендарный каталог, организованный бывшим беженцем Вернером Отто, был выпущен в Гамбурге 70 лет назад тиражом 300 экземпляров. В 2000-х годах на пике своей известности издание насчитывало тысячу страниц и издавалось десятимиллионным тиражом. Оно диктовало моду населению страны.

Компания стремилась соответствовать духу времени. В 1950-х и 1960-х годах на обложках каталога мужчины с трубками и сигарами демонстрировали свои сверхмодные пиджаки, сорочки и брюки. Женское белье и детская одежда были нарисованы художниками. Затем наступило время известных моделей, которые все чаще появлялись на титульной странице каталога. Список их возглавили Клаудиа Шиффер, Жизель Бюндхен и Эва Падберг. Но и эта тенденция продержалась не более десяти лет.

С развитием интернета и цифровых технологий все больше товаров, особенно женской одежды, предлагалось в приложениях на CD. Теперь Otto рекламирует в интернете порядка трех миллионов различных продуктов. Несмотря на это, устроители обещают в начале сезона издавать небольшими тиражами бумажные выпуски по теме моды, техники и сада. Однако по сравнению с прежним большим каталогом они будут выглядеть как маленькие брошюры.