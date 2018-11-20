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20.11.2018 19:22
Рубрика: В мире

Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз

Текст: Александр Саможнев

Иллюстрированный каталог Otto с предложением товаров из мира моды, техники, спорта и разнообразных аксессуаров сезона весны/лета 2019 на 656 страницах отпечатают 22 ноября в типографии Гамбурга в последний раз. Тем самым завершится эпоха объединяющего людей продукта времен экономического чуда в Германии, пишет деловое издание WirtschaftsWoche.

"Наши клиенты сами упразднили бумажную версию каталога, они все меньше им пользуются и уже давно работают с нами в цифровом пространстве", - заявил руководитель розничной торговли компании Otto Марк Опельт. По его словам, лишь три процента пользователей заказывают товары при помощи писем, телефона или специальных каталожных карточек.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Опельт напомнил, что легендарный каталог, организованный бывшим беженцем Вернером Отто, был выпущен в Гамбурге 70 лет назад тиражом 300 экземпляров. В 2000-х годах на пике своей известности издание насчитывало тысячу страниц и издавалось десятимиллионным тиражом. Оно диктовало моду населению страны.

Компания стремилась соответствовать духу времени. В 1950-х и 1960-х годах на обложках каталога мужчины с трубками и сигарами демонстрировали свои сверхмодные пиджаки, сорочки и брюки. Женское белье и детская одежда были нарисованы художниками. Затем наступило время известных моделей, которые все чаще появлялись на титульной странице каталога. Список их возглавили Клаудиа Шиффер, Жизель Бюндхен и Эва Падберг. Но и эта тенденция продержалась не более десяти лет.

С развитием интернета и цифровых технологий все больше товаров, особенно женской одежды, предлагалось в приложениях на CD. Теперь Otto рекламирует в интернете порядка трех миллионов различных продуктов. Несмотря на это, устроители обещают в начале сезона издавать небольшими тиражами бумажные выпуски по теме моды, техники и сада. Однако по сравнению с прежним большим каталогом они будут выглядеть как маленькие брошюры.

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