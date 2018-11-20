Лукашенко настроил участников детского "Евровидения" на творческие Эвересты

Надежду и оптимизма на заслуженную победу добавил Александр Лукашенко участникам детского "Евровидения" на встрече во Дворце Независимости, передает 20 ноября пресс-служба главы государства. "Вы уже победители!" - подчеркнул он, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в масштабном международном песенном конкурсе. "Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет", - добавил президент. Он отметил, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью.

"Поэтому здесь победит только сильнейший", - заверил зарубежных гостей гостеприимный хозяин встречи.

Кстати, журналисты отмечают, что общение с президентом вышло за рамки протокола и была наполнено дружескими объятиями, улыбками и искренним детским смехом. На встречу с президентом, а также для поддержки конкурсантов пришли участники и победители конкурса прошлых лет: Ксения Ситник, Ольга Сацюк и Лидия Заблоцкая.

"Как ваши дела? Рассказывайте!" - такими словами Александр Лукашенко встретил ребят. "У вас тут очень красиво", - успел отреагировать один из участников до того, как президентский вопрос утонул в детском многоголосье. Президент поинтересовался, как дела у белорусского солиста Даниэля Ястремского. "Хорошо, спасибо большое за приглашение", - сказал он. Отвечая на вопрос, какого результата он ждет от своего выступления, белорусский участник отметил, что намерен сделать все, чтобы достойно представить Беларусь на конкурсе.

"Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю", - в шутку сказал Лукашенко. Ребята поинтересовались, сможет ли он прийти на сам конкурс, на что президент заверил: "Даже если не приду, я все равно все увижу".

Участники конкурса вместе исполнили для Лукашенко отрывок из песни нынешнего детского "Евровидения" "Light Up!" ("Зажигай!"), что также является слоганом конкурса. От участников, членов делегаций и организаторов детского конкурса главе государства вручили подарок - символический аналог главного приза конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями внутри верхней части, которые символизируют потоки звука.

А вот своего рода подарок от белорусских участников детского "Евровидения" прошлых лет только готовится. Молодые белорусские звездочки пообещали новые яркие моменты в развитии своего творчества, и что президент о них еще услышит. "Спасибо вам большое, ребята, что пришли ко мне в гости. Это тоже будет маленькая страничка в моей биографии", - сказал на прощание Александр Лукашенко.