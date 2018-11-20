Культура
20.11.2018 13:05
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко настроил участников детского "Евровидения" на творческие Эвересты

Надежду и оптимизма на заслуженную победу добавил Александр Лукашенко участникам детского "Евровидения" на встрече во Дворце Независимости, передает 20 ноября пресс-служба главы государства. "Вы уже победители!" - подчеркнул он, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в масштабном международном песенном конкурсе. "Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет", - добавил президент. Он отметил, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

"Поэтому здесь победит только сильнейший", - заверил зарубежных гостей гостеприимный хозяин встречи.

Кстати, журналисты отмечают, что общение с президентом вышло за рамки протокола и была наполнено дружескими объятиями, улыбками и искренним детским смехом. На встречу с президентом, а также для поддержки  конкурсантов пришли участники и победители конкурса прошлых лет: Ксения Ситник, Ольга Сацюк и Лидия Заблоцкая.

"Как ваши дела? Рассказывайте!" - такими словами Александр Лукашенко встретил ребят. "У вас тут очень красиво", - успел отреагировать один из участников до того, как президентский вопрос утонул в детском многоголосье. Президент поинтересовался, как дела у белорусского солиста Даниэля Ястремского. "Хорошо, спасибо большое за приглашение", - сказал он. Отвечая на вопрос, какого результата он ждет от своего выступления, белорусский участник отметил, что намерен сделать все, чтобы достойно представить Беларусь на конкурсе.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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"Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю", - в шутку сказал Лукашенко. Ребята поинтересовались, сможет ли он прийти на сам конкурс, на что президент заверил: "Даже если не приду, я все равно все увижу".

 Участники конкурса вместе исполнили для Лукашенко отрывок из песни нынешнего детского "Евровидения" "Light Up!" ("Зажигай!"), что также является слоганом конкурса. От участников, членов делегаций и организаторов детского конкурса главе государства вручили подарок - символический аналог главного приза конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями внутри верхней части, которые символизируют потоки звука.

А вот своего рода подарок от белорусских участников детского "Евровидения" прошлых лет только готовится. Молодые белорусские звездочки пообещали новые яркие моменты в развитии своего творчества, и что президент о них еще услышит. "Спасибо вам большое, ребята, что пришли ко мне в гости. Это тоже будет маленькая страничка в моей биографии", - сказал на прощание Александр Лукашенко.

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